تاکید مالکی بر ضرورت بهبود اوضاع امنیتی عراق در سال آینده / رایزنی علاوی با کردها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اصوات العراق، "جان نگروپونته" معاون وزیر امور خارجه آمریکا عصر روز گذشته با نوری المالکی نخست وزیر عراق دیدار کرد.

مالکی در این دیدار بر ضرورت اینکه عراق سال آینده شاهد تحولاتی در عرصه امنیتی و واگذاری پرونده امنیتی تمام استانهای عراق به نیروهای عراقی و ایجاد پروژه های لازم برای آبادانی عراق و بالا بردن سطح اقتصادی آن باشد، تاکید کرد.

معاون وزیر امور خارجه آمریکا نیز در این دیدار بر حمایت کامل کشورش از دولت عراق و روند سیاسی این کشور تاکید کرد.

خبر دیگر اینکه "نیجرفان بارزانی" نخست وزیر حکومت محلی کردستان عراق روز گذشته با "ایاد علاوی" نخست وزیر سابق عراق در اربیل دیدار کرد.

در این دیدار اوضاع سیاسی عراق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

از سوی دیگر "علی الدباغ" سخنگوی دولت عراق این مسئله را که "عدنان الدلیمی"در بازداشت خانگی به سر می برد، تکذیب کرد.

وی افزود: دستوری برای بازداشت خانگی الدلیمی وجود ندارد. وی از مصونیت پارلمانی برخوردار است و دولت نیز به این مصونیت احترام می گذارد.

قاسم عطا سخنگوی طرح امنیتی بغداد پنجشنبه گفته بود : نیروهای امنیتی عراق دو خودروی بمب گذاری شده را در داخل دفتر الدلیمی کشف کردند، اما الدلیمی این موضوع را رد و نیروهای عراقی و آمریکایی را به بازداشت 43 نفر از نگهبانان دفترش علاوه بر فرزند 38 ساله اش متهم کرد.

خبر دیگر اینکه یک مسئول حزب کارگران کردستان عراق(پ.ک.ک) که خواست نامش فاش نشود، امروز اعلام کرد که بالگردهای نظامی ارتش ترکیه عصر روز گذشته پایگاههای وابسته به این حزب را در مرزهای عراق و ترکیه بمباران کرده است. وی وقوع تلفات انسانی در میان شورشیان این حزب را تکذیب کرد.

این در حالی است که این مسئول شب گذشته وقوع حمله ارتش ترکیه را تکذیب کرده بود؛ارتش ترکیه نیز این حمله را تایید کرده است.