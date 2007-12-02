مجارستان پل ارتباطی مناسبی میان ایران و اروپا است

به گزارش خبرگزاری مهر، جوزف گدی، نماینده مجلس مجارستان و شهردار شهر یاسپرین امروز با کاظم جلالی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیدار و گفتگو کرد.



جلالی در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی و فرهنگی دو کشور از توسعه وگسترش مناسبات فی ما بین در عرصه های مختلف به ویژه پارلمانی استقبال کرد .

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با خاطر نشان ساختن ظرفیت های فراوان برای تقویت روابط فی ما بین، گسترش تبادلات تجاری و اقتصادی و مناسبات نزدیک تر در مجامع بنی المللی را از زمینه های مناسبی برای همکاری های دو کشور دانست.

جلالی گزارش مثبت دبیر کل آژانس هسته ای مبنی بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران را یادآور شد و ضمن اعلام آمادگی کشورمان برای برطرف ساختن سایر ابهامات احتمالی، سکوت غرب در برابر کشورهای مجهز به سلاح هسته ای از جمله رژیم صهیونیستی تبعیض آمیز توصیف کرد.

وی مناقشه هسته ای آمریکا علیه ایران را بهانه خواند و تصریح کرد: آمریکایی ها به خوبی می دانند که ایران به دنبال دستیابی به بمب هسته ای نیست ولی آن را به عنوان اهرم فشار علیه ایران استفاده می کنند.

نماینده شاهرود در مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن انتقاد از روند یک جانبه گرایی در روابط بین المللی، تلاش برای تحقق چند جانبه گرایی در عرصه جهانی را یکی از سیاستهای جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.

جوزف گدی نیز با اشاره به روابط تاریخی جمهوری اسلامی ایران و مجارستان از گسترش روابط دو کشور در زمینه های مختلف از جمله فرهنگی، اقتصادی و سیاسی استقبال کرد و گفت: ظرفیت های بسیار زیادی برای همکاری های دو جانبه در عرصه های جهانی وجود دارد که نباید نسبت به آن غافل شد.

وی با تاکید بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران تصریح کرد: بر اساس موازین بین المللی همه کشورهای عضو معاهده ان پی تی، از حقوق یکسانی برای استفاده از انرژی هسته ای برای مصارف صلح آمیز برخوردارند.