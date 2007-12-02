عماد افروغ در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهارداشت: مجلس هفتم در یک فضای بازگشت به گفتمان انقلاب اسلامی و اندیشه های امام و اصولگرایی شکل گرفت و مطلوب ترین شکل ارزیابی آن گفتمان انقلاب اسلامی است که یک گفتمان جامع و دارای ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است.

وی افزود: به هرحال شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روز هم، در شکل گیری مجلس هفتم اثرگذار بود، شاید تا حدی برخی از یکسو نگری ها و برخوردهای غیر جامع هم به واکنشی که مجلس هفتم نسبت به این شرایط از خود نشان داد برمی گردد اما قطع نظر از این رفتارهای واکنشی، معقول آن بود که مجلس هفتم بیشتر خود را در راستای گفتمان مدنظر تعریف کند.

نا امیدی از نظارت مجلس

افروغ با بیان اینکه مجلس تا 2 سال اول فعالیت خود یک مجلس پویا ، پرسشگر ونقاد بود، تصریح کرد: مسئله تحقیق و تفحص ها در مجلس زنده بود و مجلس هفتم در فضا سازی های فرهنگی و سیاسی بسیار موثر بود اما به محض اینکه دولت نهم شکل گرفت و مستقر شد همان آسیبی که از قبل پیش بینی می کردیم سراغ مجلس هفتم آمد و همسویی باعث شد مجلس هفتم از وجه نظارتی خود فاصله بگیرد.

وی گفت: این کار با هر بهانه ای صورت گرفته باشد قابل قبول نیست زیرا مجلس از جایگاه قانونی خود فاصله گرفته است .

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: هم اکنون در شرایطی هستیم که کاملا این موضوع جا افتاده که دولت در راس امور است، البته نمی گویم همواره مجلس در راس امور بوده اما این اندازه نیز نقش مجلس کمرنگ نشده بود.

افروغ افزود: هم اکنون نسبت به نظارت مجلس یک فضای ناامیدی در خانه ملت حکمفرما شده است، تقریبا همه می دانند عده ای در مجلس هستند که کاملا در اختیار دولت هستند و کاملا مصلحت خود و جناح خود را در یک تعامل گرایی یک سویه در یک دولت گرایی پارلمانی می بینند که قابل قبول هم نیست.

وی ادامه داد: این موضوع در وهله اول به هیئت رئیسه و فراکسیون های تاثیر گذار برمی گردد، ممکن است یک دستاورد کوتاه مدت را در پای تعامل یک سویه متصور باشند اما سنگ بنای غلطی می گذارند که اشکالاتش بعدا بروز می کند.

اقدامات کمیسیون فرهنگی قابل دفاع است

افروغ گفت: مجلس هفتم مانند دولت نهم بیشتر سبقه اقتصادی داشت و سبقه فرهنگی و سیاسی پرباری نداشت، هر چند ما در کمیسیون فرهنگی که سه سال ریاست آن را برعهده داشتم، تلاش کردیم طرح های فرهنگی به تصویب برسد که از جمله طرح هایی که با دردسر زیاد به تصویب رسید، طرح ساماندهی مد و لباس بود.

"همچنین یکی از طرح هایی که 2 سال وقت مجلس را گرفت، طرح تسهیل ازداوج جوانان بود که در آخرین لحظه توسط عده ای از نمایندگان به اصطلاح معتقد به همسویی مطلق با دولت، در شرف خارج شدن از دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه رای نیاورد اما دولت هم به هیچ وجه در جهت اجرایی شدن آن اقدامی نکرد."

وی یادآور شد: دولت به طور غیر قانونی صندوق ازدواج جوانان را در صندوق مهر رضا ادغام کرد و این وظیفه رئیس و نمایندگان مجلس بود که جلوی این کار را بگیرند و هم اکنون نیز مسئله ازدواج جوانان منحصر به دادن وام به آنان شده در حالی که در طرح کمیسیون فرهنگی موادی از جمله تهیه مسکن موقت و تسهیلات دیگر پیش بینی شده است.

عضو ارشد فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس تصویب طرح های انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و لایحه دفاع از حریم خصوصی را که در نوبت طرح در صحن علنی مجلس است را از جمله اقدامات مثبت کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم خواند.

نگاه اقتصادی و سیاسی به فرهنگ

این نماینده تهران با بیان اینکه با وجود این طرح ها و تحقیق و تفحص هایی که داشتیم فضای فرهنگی را به سمت مطلوب تری هدایت کردیم، اظهارداشت: اما به رغم همه این سختی ها این اقدامات یا به چشم نمی آید یا توسط هیئت رئیسه در دستور کار قرار نمی گیرد، در کل چندان تمایلی به نگاههای فرهنگی نیست.

وی با تاکید مجدد بر اینکه سبقه اقتصادی در مجلس هفتم پررنگ بود، خاطرنشان کرد: متاسفانه ما سالهاست که کشور را به صورت سیاست زده و اقتصاد زده اداره می کنیم واز نگاه فرهنگی به اقتصاد و سیاست غافل هستیم نه تنها از این موضوع غافل هستیم بلکه نگاه اقتصادی و سیاسی به فرهنگ می کنیم.

افروغ گفت: عده ای هم در ارتباط با فرمایشات مقام معظم رهبری با وانمود کردن اینکه هیچ نقشی و قصوری متوجه آنان نیست همنوا سخن از مظلومیت فرهنگی به میان می آورند، غافل از اینکه خود آنها مقصران اصلی بی توجهی به فرهنگ هستند.

مجلس هفتم می‌توانست کارنامه درخشان‌تری باقی بگذارد

نماینده تهران اظهارداشت: مجلس هفتم قابلیت این را داشت که کارنامه درخشان تری در زمینه های مختلف، از جمله بحث فرهنگ از خود نشان دهد. اگر طرح های دفاع از حریم خصوصی و انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات که در کمیسیون فرهنگی به تصویب رسیده در صحن علنی مجلس مطرح شوند، شاید آن زمان اگر مجری بخش خبری 30/20 از حداد عادل رئیس مجلس می پرسد " گفته می شود مجلس در ارتباط با مسائل فرهنگی دستاورد روشنی نداشته " نمی گوید، فرهنگ مانند درخت گردو می ماند. این سئوال یعنی چه؟ معلوم است که این سئوال از پیش طراحی شده است.

افروغ یادآور شد: در چنین فضایی در سه سال گذشته 11 طرح و سه تحقیق و تفحص در کمیسیون فرهنگی مجلس داشتیم و کمیسیون فرهنگی قطع نظر از داوری هایی که کرده و کمیته ها مشترکی که تشکیل داده و بسیاری از سیاست زدگی ها و فشارهای و تنگ نظری ها در چارچوب وظایف کمیسیونی خود از حریم فرهنگ دفاع کرده است.

انتقاد از دولت گرایی پارلمانی

این نماینده مجلس با اشاره به تصویب لایحه سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، نظام هماهنگ پرداخت و سهمیه بندی بنزین در جهت توجیه سبقه اقتصادی مجلس، از نحوه اجرای مصوبه مجلس در مورد سهمیه بندی بنزین انتقاد کرد و گفت: مصوبه سهمیه بندی بنزین مجلس این نیست که امروز اجرا می شود ، باید پرسید چرا مجلس واکنش نشان نمی دهد چرا تفسیر به رای می کند این به دولت گرایی پارلمانی بر می گردد.

مصوبه سهمیه بندی بنزین مجلس این نیست که امروز اجرا می شود

وی افزود: مصوبه مجلس این بود که اولا دستگاههای دولتی از نرخ آزاد استفاده کنند نه نرخ سهمیه بندی، نکته دیگر اینکه بنزین آزاد اعلام شود نکته سوم این بود که بنزین سهمیه بندی شود، اما در حال حاضر فقط سهمیه بندی بنزین را داریم. البته عملا شاهد هستیم که بنزین آزاد خرید و فروش می شود اما با اشکال ناموجه و نا هنجار اجتماعی که این فساد می آورد و فساد معضلات اخلاقی و اجتماعی ایجاد می کند و مسلم است که این نحوه سهمیه بندی چه تصویری از کشور به دست می دهد.

مصوبه هسته ای از افتخارات مجلس هفتم

افروغ در ادامه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کسی منکر این نیست که ما در مجلس هفتم در عرصه سیاست خارجی حالت فعالی داشتیم ، گفت: ما در مورد مسئله هسته ای مثل همیشه دوران خود به عنوان یک مسئله ملی به آن نگریسته ایم و زمینه را برای برخورد فعال دولت فراهم کردیم. این از افتخارات مجلس هفتم است که در این زمینه کوتاه نیامد.

عضو ارشد فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس یادآور شد: به هرحال در این مجلس شاهد نامه نگاری برخی مسئولان کمیسیون ها به برخی مقامات خارجی نبودیم و مسئله هسته ای برای این مجلس به عنوان یک مسئله ملی تعریف شده بود و اقتضائات آن نیز مشهود بود اما فضای سیاست زده دوره قبل مجلس به یک فضای اقتصاد زده مبدل شده و اینکه تا چه اندازه موفق بوده بحث دیگری است.

وی با طرح این سئوال که طرح های اقتصادی مجلس و لوایح مصوب دولت توسط مجلس تا چه اندازه توانسته آرمانهایی که از دل آن مجلس هفتم و دولت نهم را شکل داد، محقق کند؟ گفت: به هر حال بحث عدالت مطرح بود چه در وجه تولیدی چه در وجه توزیعی. بماند که عدالت صرفا وجه اقتصادی ندارد و وجه سیاسی و فرهنگی نیز دارد آیا عدالت محقق شده است؟

افروغ ادامه داد: آیا گرانی و تورم و نقدینگی مهار شده است ؟آیا مردم یک حس برابری اقتصادی بیشتری پیدا کرده اند؟ آیا مردم به لحاظ اقتصادی راحت تر زندگی می کنند؟ اگر این چنین نیست باید اعتراف کنیم که نیست اگر قیمت مسکن آزاردهنده شده اگر گرانی و تورم آزاردهنده شده چرا توجیه می کنیم باید ریشه یابی کنیم.

کارنامه مجلس نباید تحت الشعاع کارنامه شخصی افراد قرار بگیرد

افروغ تصریح کرد: مجلس در مجموع به دلیل جایگاه ساختاری خود در بسیاری از معضلات اقتصادی شریک است زیرا از اختیارات قانونی خود برای جلوگیری از گرانی ها خوب استفاده نکرد. ما به بازده مجلس توجه می کنیم، درست است که خیلی از نمایندگان در این مورد اعتراض کردند تذکر مکرر دادند اما این کارنامه شخصی نمایندگان است و به کارنامه مجلس مربوط نمی شود کارنامه مجلس بازده نهایی آن است که نباید تحت الشعاع کارنامه شخصی افراد قرار گیرد.

نماینده تهران درخصوص کارهای برزمین مانده مجلس هفتم که باید در مجلس هشتم مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: بسیاری از طرح هایی که به صورت عادی در مجلس آمده و در قالب دو فوریتی مطرح نشده به مجلس هشتم موکول خواهد شد البته بسیاری از طرح های دوفوریتی از کارشناسی لازم بهره مند نیست و با توجه به پایان دوره مجلس برای آنکه سریع تر این طرح ها به تصویب برسند دوفوریتی مطرح می شوند که در تصویب آنها لابی های لازم صورت می گیرد و همین موضوع مانع کارشناسی دقیق در مورد آنها می شود. همچنین تصویب و اجرایی شدن آنها می تواند بر مشکلات کشور بیافزاید.

از رانت های اطلاعاتی رنج می بریم

وی ادامه داد: معتقدم اگر مجلس هشتم تصمیم بگیرد طرح های معوق مطرح نشده در مجلس هفتم را دوباره در صحن علنی احیا کند ، حتما به طرح های کمیسیون فرهنگی رای می دهد گمان نکنم مسئله انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات طرحی باشد که کسی با آن مخالف باشد ما از مقوله ای به نام رانت های اطلاعاتی رنج می بریم ضمن اینکه این طرح صرفا مربوط به رانت های اطلاعاتی اقتصادی نیست اما به نفع ماست که جلوی آن را بگیریم. دسترسی آزاد به اطلاعات هم ابعاد مختلفی دارد این طرح در راستای پاسخگویی دستگاههای دولتی وغیر دولتی مطرح شد تا در برابر سئوالات مطرح پاسخ گو باشند بنابراین باید اطلاعات عمومی خود را منتشر کنند.

نامزد مجلس هشتم نیستم

عضو ارشد فراکسیون اصولگرایان مستقل در مجلس هفتم در پاسخ به این سئوال که آیا همچنان بر تصمیم خود مبنی بر شرکت نکردن درانتخابات هشتم مجلس مصر است، گفت: همانطور که بارها گفته ام قصد حضور در انتخابات مجلس را ندارم علت آن هم این است که احساس می کنم اتفاقاتی که در عرصه رسمی کشور می گذرد به هیچ وجه مطلوب نیست و راه چاره آن آگاه کردن مردم است.

نیاز به آگاه سازی عمومی داریم

وی افزود: عرصه نقد را باید پاس داشت آگاهی بخشی را باید مورد توجه جدی قرار دهیم. شخصا به این نتیجه رسیدم نیاز به آگاه سازی عمومی داریم، زیرا هرچه مردم آگاهتر باشند اتفاقات ناگوار که در عرصه رسمی می گذرد، کمرنگ تر می شود ، اگر در عرصه عمومی روشنفکری کنیم جلوی بسیاری از آسیب هایی که در عرصه رسمی است می توانیم بگیریم. ما یکسری مشکلات ساختاری داریم.

با تغییر دولت موضع برخی افراد زودتر تغییر می کند

نماینده تهران گفت: شاهد هستیم دولتی که عوض می شود، موضع برخی افراد زودتر تغییر می کند ، مسلم است که این به حقانیت سیاسی کشور آسیب وارد می کند این موضوع را باید گفت باید افشا کرد تا در عرصه سیاسی کشور شاهد این بازی های سیاسی متحول نباشیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: اینطور نباشد که گذشته سیاسی افراد پاک شود و به راحتی موضع سیاسی خود را تغییر دهند. در کجای کشورداری این موضوع قابل قبول است. از اصول اخلاقی این است که افراد به اصول و موازین پایبند باشند در حالی که در عرصه رسمی کشور ما چنین نیست.