به گزارش خبرگزاری مهر ، با پیگیری های سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به منظور توزیع عادلانه ثروت و همگام با سیاست های دولت به منظور واگذاری سهام عدالت به مستمری بگیران و بازنشستگان شهرداریها، دبیرخانه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت در مرحله اول موافقت خود را با تخصیص سهام عدالت به تمامی بازنشستگان و وظیفه بگیران شهرداریهای کشور اعلام نمود.

در مرحله سوم توزیع سهام عدالت ، کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مشمول این طرح می شدند ولی به دلیل اینکه شهرداریها یک نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شوند از شمول این طرح خارج شده بودند در حالی که کارکنان شهرداریها از نظر حقوق و مزایا تابع نظام هماهنگ بوده و مشکلات مالی آنان مشابه کارکنان دولت است.

پیگیریها و مکاتبات دفتر تشکیلات و نیروی انسانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با وزارت امور اقتصاد و دارایی و دبیرخانه مرکزی توزیع سهام عدالت از تیر ماه 86 در این خصوص آغاز شد و در نهایت این دفتر موفق شد در مرحله اول موافقت دبیرخانه مذکور را در این خصوص اخذ کند.

بر این اساس لازم است تمامی شهرداریها آمار مربوط به مشمولان فوق الذکر را طی دستورالعملهایی که توسط دفتر تشکیلات و نیروی انسانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ابلاغ خواهد شد، اعلام نمایند.

بر اساس این گزارش ؛ پیگیریهای لازم در خصوص اختصاص سهام عدالت به کارکنان شهرداریها ادامه دارد.