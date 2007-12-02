111 هزار لیتر فرآورده های نفتی قاچاق در استان تهران کشف شد

سردار رضا زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: همچنین در ماه گذشته 15 هزار لیتر مشروبات الکلی که بیش از 14 هزار لیتر آن مشروبات خارجی بوده است کشف شد و 101 نفر در این راستا دستگیر شدند.

وی افزود: در این ماه ماموران نیروی انتظامی استان تهران توانستند در قالب دو عملیات 148 هزار CD مستهجن را در شهرستان های نظرآباد و اسلامشهر کشف و معدوم کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: هزارو 356 نفر نیز در زمینه توزیع و مصرف مواد مخدر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند که 22 نفر آنان اتباع خارجی بوده اند.

سردار زارعی یادآور شد: در تحلیل های نیروی انتظامی مشخص شده است که 60 درصد افراد توزیع کننده خورد موادمخدر بیکار هستند و دو درصد زیر 20 سال، 40 درصد 20 تا 30 سال، نه درصد 30 تا 40 سال و نه درصد 40 تا 50 سال سن دارند.