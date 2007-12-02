به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجری معاونت سینمایی وزارت ارشاد اعلام کرد این مرکز امسال اقدام به تهیه و تولید 15 فیلم مستند بلند کرده که از این جمع هشت فیلم به جشنواره فجر خواهند رسید.

"زنبق و خاکستر" محمدرضا عرب، "من‌ ایرانی‌ام" محسن غلامزاده، "مردان مقاومت" رضا برجی، "به کجا تعلق دارم" مهوش شیخ‌الاسلامی، "بن‌بست" مصطفی شیری، "هوگو چاوز" محمدرضا اکبری، "ستاره ‌روی زمین" بهروز شعیبی و "هفت فیلمساز زن نابینا" محمد شیروانی نمایندگان مرکز گسترش در جشنواره فجر امسال هستند.

پروژه‌های مستند "در آفتاب شمس" ارد عطارپور، "مهر و مسیح" محمد مقدم، "ژنرال‌های جوان" محمود جوانبخت، "نفت و خون" مهدی کرمپور، "سرزمین خانه خورشید" فرهاد ورهرام، "پارسه، پایتخت جهان" پژمان فخاریان و "سینماتک" رضا بهرامی‌نژاد از دیگر آثار این مرکز است که سال 87 آماده نمایش می‌شوند.