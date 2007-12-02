نویدکیا و کریمی در جام باشگاه های جهان به میدان می روند

منصورابراهیم زاده با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این روزها شایعاتی مطرح شده است که محرم نویدکیا و محمود کریمی آسیب دیده نیستند و تنها به علت اختلاف نظر با لوکا بوناچیچ در ترکیب اصلی سپاهان به میدان نمی روند. در حالیکه این دو بازیکن از آسیب دیدگی رنج می برند و علت غیبت آنها در بازی اخیر نیز همین مسئله بوده است.

وی ادامه داد: عضلات پشت پای محرم نویدکیا پس از عمل جراحی و طی دوران نقاهت مصدومیت ضعیف شده و نمی توان در طول فصل زیاد به وی فشار آورد. به همین جهت کادر فنی تیم سپاهان تصمیم برآن گرفت با توجه به اهمیت بازی های جام باشگاه های جهان در دو بازی اخیر به نویدکیا استراحت بدهد تا وی با شرایطی ایده ال در مسابقات آتی به میدان برود.

مربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان همچنین در خصوص شرایط محمود کریمی گفت: کریمی در یکی از بازی های ما از ناحیه مینیسک پا دچار آسیب دیدگی شد. برای کسب اطلاع از میزان آسیب دیدگی کریمی در دو بازی اخیر به وی استراحت دادیم تا اینکه با انجام آزمایشات مختلف و معاینه پزشکان مشخص شد که آسیب دیدگی وی جدی نیست و می تواند در مسابقات جام باشگاه های جهان به میدان برود.