مربیان نقش کلیدی در تقویت و موفقیت ورزشکاران دارند

سرمربی چینی تیم ملی شیرجه ایران در حاشیه هفتمین روز از برگزاری دوره آموزش مربیگری درجه سه ‌شیرجه ایران در اراک در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه سطح این رشته در ایران رضایت بخش است و می ‌تواند جایگاه خود را در آسیا ارتقاء دهد افزود: ورزشکاران ایرانی از توانایی و استعداد بالایی برخوردارند و تنها نیاز به آموزش مستمر و آگاهی از علم ‌روز آن دارند.

وی با اشاره به اینکه به تعداد علاقه ‌مندان این رشته در ایران افزوده می‌شود، تصریح کرد: این موضوع نیاز ایران را به برگزاری دوره‌ های مربیگری دو چندان می ‌کند.

رئیس کمیته فنی شیرجه استان مرکزی درباره برگزاری این کلاس آموزشی با بیان اینکه هم اکنون بیش از 14 مربی آموزش دیده در رشته شیرجه در استان مرکزی وجود دارد گفت : برای اولین بار است که در استان مرکزی دوره آموزش مربیگری شیرجه برگزار می شود.

علیرضا سلیمانی نداشتن مربی شیرجه به تعداد کافی را از جمله مشکلات شیرجه استان مرکزی خواند و افزود: به همین منظور میزبانی این دوره آموزش مربیگری به استان مرکزی واگذار شد تا بتوانیم تعداد بیشتری ورزشکار در این کلاس شرکت دهیم .

وی با اشاره به آغاز فعال شدن شیرجه در بخش بانوان در استان مرکزی افزود: با آموزش این مربیان می توانیم شاهد فعال شدن شیرجه بانوان در استان مرکزی باشیم .

نخستین کلاس مربیگری شیرجه در استان مرکزی با حضور سرمربی چینی تیم ملی و رئیس کمیته فنی شیرجه از پنجم آذرماه جاری با شرکت ‪ ۳۲‬شرکت کننده زن و مرد از یازده استان کشور به مدت ‪ ۱۰‬روز در استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک به صورت ئتوری و عملی آغاز شده است.