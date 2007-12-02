پخش مستندی در رد حضرت مسیح از شبکه ملی کانادا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لایف سایت نیوز، پایگاه اینترنتی شبکه CBC برای تبلیغ این برنامه مستند نوشته است: چه اتفاقی رخ می دهد اگر فردی ثابت کند که هرگز مسیح وجود نداشته است؟ چه اتفاقی رخ می دهد اگر شواهدی وجود داشته باشد که نشان دهد هر کلمه از عهد جدید ( سنگ بنای مسیحیت) براساس افسانه و استعاره است؟

ایده این مستند از سوی نویسنده ای به نام مستعار "استارهاوک" مطرح شده که یکی از طرفداران پیشرو در جنبش اکوفمنیسم است.

هارپور درباره این مستند اظهار داشته است که در طول تحقیقات خود متوجه شده است که عهد جدید براساس اسطوره شناسی مصری نوشته شده و مسیح هرگز متولد نشده و در حقیقت این متن استعاره ای نوشته شده است. بنیانگذاران کلیسا مردم را فریب داده و رویکردی جدی و تحت الفظی نسبت به انجیل اتخاذ کرده اند.

