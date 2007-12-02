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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۱۰

40 میلیارد ریال برای آزادی زندانیان غیر عمد استان کرمان نیاز است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل ستاد دیه استان کرمان گفت: برای آزادی 200 زندانی محروم جرائم غیر عمد در استان 40 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت موسوی قوام صبح امروز در جشن گلریزان شهرستان زرند در محل سالن اجتماعات فرمانداری زرند گفت: در سال جاری و با کمک 3 میلیارد ریالی نیکوکاران و اعطای تسهیلات بانکی قرض الحسنه، شصت و چهار زندانی جرائم غیر عمد در استان کرمان  آزاد شدند.

وی خاطرنشان کرد: درجشن گلریزان شهرستان زرند، نیکوکاران با اهداء 230 میلیون ریال در آزادی زندانیان آبرومند شرکت کردند.

مدیر عامل ستاد دیه استان کرمان گفت: 33 زندانی جرائم غیر عمد نیز در شهرستان رفسنجان  با کمک صد و پنج میلیون تومانی نیکوکاران آزاد شدند.

وی گفت: جشن گلریزان تاکنون در 5 شهرستان برگزار شده است و ستاد دیه هم گام با نیکوکاران معادل مبلغ کمک نیکوکاران هر منطقه را برای آزادی زندانیان آن شهرستان اعتبار اختصاص می دهد.

موسوی از برگزاری جشن گلریزان در شهرهای بم و جیرفت در آینده ای نزدیک خبر داد.

 

 

کد مطلب 597162

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