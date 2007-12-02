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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۲۶

عرضه نسخه نسل سوم آی فن از سال 2008

عرضه نسخه نسل سوم آی فن از سال 2008

رئیس هیئت مدیره اپراتورAt&T تائید کرد که شرکت اپل در سال 2008 یک نسخه جدید از تلفن همراه "آی فن" را که مجهز به فناوری نسل سوم است، عرضه می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رندال استفانسون، رئیس هیئت مدیره At&T اعلام کرد که شرکت استیو جابز در سال آینده نسخه جدیدی از "آی فن" را عرضه می کند که مجهز به فناوری نسل سوم است.

به گفته این مقام مسئول At&T تلفن همراه نسل سوم "آی فن" دارای یک تراشه جدید خواهد بود که احتمالا شرکت Broadcom آن را تولید کرده و از چند هفته قبل در نسخه های آزمایشی در دسترس قرار داده است.

فاکتور دیگری که می تواند از دلایل تاخیر عرضه "آی فن نسل سوم" به بازار باشد، دوره شارژ باتری این محصول است که به نظر می رسد بسیار سریع تخلیه می شود.

بر اساس گزارش کاتاوب، به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، استیو جابز رسما آی فن نسل سوم را در کنفرانس آینده "دنیای مک" که 15 تا 18 ژانویه 2008 در سانفرانسیسکو برگزار می شود، معرفی خواهد کرد.

کد مطلب 597164

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