مرحله نهایی لیگ سراسری دارت کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی این دوره از مسابقات لیگ دارت کشور با حضور سه تیم برتر گروه اول و سه تیم برتر گروه دوم به مدت یک روز در سالن مجموعه ورزشی خادم تهران پیگیری می شود.

بعد از پایان یافتن مرحله مقدماتی لیگ از گروه اول سه تیم هتل سنتی یزد، باشگاه تربیت گیلان و دانشگاه آزاد کلیبر به مرحله نهایی راه یافتند. از گروه دوم نیز بعد از رقابت 11 تیم سه تیم باسکول سهند دارت مشهد و آتش نشانی رشت جواز حضور در مرحله فینال را دریافت کردند. بدین ترتیب در رقابتهای این هفته ورزشکاران این شش تیم برای شناخت چهره قهرمان لیگ به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

در دومین دوره لیگ دارت کشور 21 تیم شامل یازده تیم ، دارت مشهد، آتش نشانی رشت، نوشین لاهیجان، شهید نعمت شهرضا، بنیاد شهید فارس، پیام نور الیگودرز ، دارت الیگودرز، باشگاه آریان کرمان، هیئت کردستان، باسکول سهند تهران، شرکت قطارهای مسافربری رجاء در گروه اول و ده تیم جانبازان خراسان، باشگاه تربیت گیلان، مقاومت تربیت بدنی گیلان، جانبازان اصفهان، دارت شیراز، دارت بروجرد، دارت اراک، تربیت قم، هتل سنتی یزد، دانشگاه کلیبر در گروه دوم طی سه مرحله پیگیری شد.

مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات صبح روز چهارشنبه با حضور کلیه دست اندرکاران و تیم ها ی شرکت کننده در مجموعه آکادمی کمیته ملی المپیک برگزار خواهد شد. در این مراسم از قهرمانان ملی پوش دارت، مسئولین برتر دارت کشور تیم های برتر لیگ استانهای فعال و مدیران برتر ورزش کشور که در بحث توسعه دارت همکاری بسزایی داشته اند تقدیر خواهد شد.