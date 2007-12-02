تهیه و ابلاغ سازمان تفصیلی 50 شهرداری کشور

به گزارش خبرگزاری مهر ، فهرست شهرداریهایی که سازمان تفصیلی آنها به تازگی تهیه و ابلاغ شده ، به شرح ذیل است:
استان آذربایجان شرقی : شهرداریهای لیلان ، زرنق ، خراجو، شربیان ، ورزقان ، کلیبر ، جلفا
استان اصفهان : شهرداریهای ، پیربکران ،ورنامخواست ، ابریشم ، سمیرم ، گلپایگان ، برف انبار، تیران ، افوس
استان تهران : شهرداریهای چهاردانگه ، دماوند ، بومهن
استان چهارمحال و بختیاری : شهرداری بن
استان خراسان جنوبی : شهرداریهای فردوس و قائن
استان خراسان شمالی : شهرداریهای فاروج و آشخانه
استان خراسان رضوی : شهرداری جغتای
استان زنجان : شهرداریهای گرماب ، زرین رود، سلطانیه، هیدج
استان فارس : شهرداریهای اوز، سروستان ، خنج ، لامرد
استان قزوین: شهرداری آوج
استان کرمانشان : شهرداری کرند غرب
استان کرمان : شهرداری راین
استان گیلان : شهرداریهای کوچصفهان ، واجارگاه ، ماسال، چابکسر
استان لرستان : شهرداری گراب
استان مرکزی : شهرداریهای آشتیان ، زاویه ، شازند
استان مازندران : شهرداریهای خرم آباد، شیرگاه، زیرآب، گلوگاه ، نور، کیاکلا
استان همدان: شهرداری بهار
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