تهیه و ابلاغ سازمان تفصیلی 50 شهرداری کشور

به گزارش خبرگزاری مهر ، فهرست شهرداریهایی که سازمان تفصیلی آنها به تازگی تهیه و ابلاغ شده ، به شرح ذیل است:

استان آذربایجان شرقی : شهرداریهای لیلان ، زرنق ، خراجو، شربیان ، ورزقان ، کلیبر ، جلفا

استان اصفهان : شهرداریهای ، پیربکران ،ورنامخواست ، ابریشم ، سمیرم ، گلپایگان ، برف انبار، تیران ، افوس

استان تهران : شهرداریهای چهاردانگه ، دماوند ، بومهن

استان چهارمحال و بختیاری : شهرداری بن

استان خراسان جنوبی : شهرداریهای فردوس و قائن

استان خراسان شمالی : شهرداریهای فاروج و آشخانه

استان خراسان رضوی : شهرداری جغتای

استان زنجان : شهرداریهای گرماب ، زرین رود، سلطانیه، هیدج

استان فارس : شهرداریهای اوز، سروستان ، خنج ، لامرد

استان قزوین: شهرداری آوج

استان کرمانشان : شهرداری کرند غرب

استان کرمان : شهرداری راین

استان گیلان : شهرداریهای کوچصفهان ، واجارگاه ، ماسال، چابکسر

استان لرستان : شهرداری گراب

استان مرکزی : شهرداریهای آشتیان ، زاویه ، شازند

استان مازندران : شهرداریهای خرم آباد، شیرگاه، زیرآب، گلوگاه ، نور، کیاکلا

استان همدان: شهرداری بهار