گلایه مدیرعامل باشگاه سپاهان از فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان با کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا نخستین تیم ایرانی است که جواز حضور در مسابقات جام باشگاه های جهان را به دست آورده است. با این وجود مسئولان سپاهان مدعی اند مسئولان فدراسیون فوتبال از این تیم حمایت نکرده و توجه ای به موفقیت های این باشگاه نداشته اند.

محمدرضا ساکت پیش از برگزاری نشست خبری امروز باشگاه سپاهان در جمع خبرنگاران با بیان این مسئله گفت: تیم سپاهان اولین تیم ایرانی بود که به دیدار نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد و عنوان نایب قهرمانی این مسابقات را به دست آورد اما از جانب فدراسیون فوتبال هیچ توجه ای به این اتفاق مهم نشد در عین حال حمایت های فدراسیون فوتبال نیز از ما دریغ شد.

وی ادامه داد: تیم ما در حالی به دیدار اوراوا ردز رفت که هیچ کدام از مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی برای تماشای بازی ما به ورزشگاه نیامدند اما تیم اوراوا ردز با حمایت کامل مسئولان ورزش کشور ژاپن به مصاف ما آمد و تمام امورات این تیم در لیگ قهرمانان آسیا را فدراسیون فوتبال ژاپن برعهده داشت.