به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان در این بیانیه با اشاره به جایگاه و اهمیت قانوناساسی در نظامهای سیاسی، این میثاق نامه ملت ایران، حاصل نثار خون هزاران شهید عنوان شده است.
این نهاد همچنین تلاش مسئولان برای به فعلیت رساندن ظرفیتهای قانون اساسی را خواستار شد و حرکت در مسیر آرمانهای این ملت بزرگ را مقدمه شکوفایی دوباره تمدن اسلامی در بستر جمهوری اسلامی دانسته است.
متن کامل بیانیه شورای نگهبان به این شرح است:
قانوناساسی هر کشوری مبیّن آرمانهای آن کشور و نیز ساز و کار و تشکیلاتی است که حرکت یک ملت را به سوی آن آرمانها معطوف میدارد. بدیهی است که هر ملتی برای نیل به آرمانهای خود در پاسداشت قانوناساسی که متضمن وثوق به اهداف متعالی است از هیچ تلاش و کوششی دریغ نورزد. همین گونه است که تعلل در اجرای قانون اساسی یا حتی اجرای ناقص آن موجب میشود علاوه بر آسیب جدی به نظامهای سیاسی، راه ملتها نیز دچار انحراف یا انسداد گردد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میثاقنامهای است که ملت بزرگ ایران در نتیجه نهضت شکوهمند اسلامی و نثار خون هزاران شهید به دست آورده است. در پی نهضت عدالتخوانهای که به مشروطیت منجر شد و نیز نهضت ضد استعماری که ملی شدن صنعت نفت را به ارمغان آورد، ملت بزرگ ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) یک انقلاب تمام عیار مکتبی و الهی را بنیان نهاد که ثمره نخستین آن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. آنهم در زمانهای که نظریه پردازان دنیای استکباری، پیروزی انقلابها را تنها در فاصله گرفتن بشریت از مدار دین میدانستند.
انقلابها دو وجه سلبی و ایجابی دارند؛ وجوهی که از یکسو مبین فروپاشی نظامی فاسد و فرسودهاند و از سوی دیگر مبین تلاش برای بنای نظامی نو که رشد و تعالی در چارچوب آرمانهای انقلابیان را زمینهسازی کند. بدیهی است که توفیق کامل انقلابها، تحقق هر دو وجه سلبی و ایجابی است. انقلاب اسلامی ایران در22بهمن 1357 با فروپاشیدن نظام ستمپیشه و طاغوتی دودمان پهلوی وجه سلبی خود را به خوبی نمایان ساخت؛ تدبیر هوشمندانه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و اقدام سریع ایشان برای برگزاری همهپرسی نظام مطلوب ملت ایران نخستین گام بنیادین برای حرکت در مسیر وجه ایجابی انقلاب اسلامی بود. تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی با اتکای به رای مردم، تدوین قانون اساسی و به رایگذاشتن آن، تدابیر بعدی حضرت امام خمینی (ره) بود که با ترسیم الگوی نظام سیاسی و سازوکارهای کارکردی آن وجه ایجابی انقلاب اسلامی را تضمین میکرد.
در نهایت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیامبر اکرم، صلی الله علیه و آله و سلم، بنیانگذار مکتب رهایی بخش اسلام، تصویب و در پیشگاه ملت ایران قرار گرفت.
بر اساس این میثاقنامه، ملت ایران بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند و از این رو، رسالت قانون اساسی آن است که شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد و بتواند راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند. این مهم با تحقق مدیریت و ولایت امر فقیهی جامع الشرایط که به عنوان رهبر شناخته میشود پیگیری میشود تا در پناه ولایت فقیه، ضرورت حرکت نظام جمهوری اسلامی در مسیر اسلام و باورهای الهی ملت ایران تضمین گردد.
یکی از آرمانهای تاریخی ملت ایران که ابتدا در متمم قانون اساسی مشروطیت با هوشمندی شهید آیتالله شیخ فضلالله نوری(ره) بازتاب یافت؛ تضمین رعایت احکام الهی در روند تقنینی و اجرایی امور کشور است. بر اساس همین آرمان بلند بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، نظارت موثر و کارآمد (استصوابی) شورای نگهبان به عنوان ضامن اسلامیت نظام و نیز تضمینکننده حرکت امور بر مدار قانون اساسی بر ارکان تقنینی و اجرایی کشور لحاظ گردید.
شوراینگهبان، ضمن گرامیداشت یاد و نام بنیانگذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) و ارج نهادن به تلاش تاریخی ملت ایران برای جمهوری اسلامی، سالگرد تصویب قانون اساسی را گرامی داشته و از خداوند متعال مسألت دارد تا در ظل توجهات حضرت صاحبالامر(عجلالله فرجهالشریف) و رهبری مدبرانه حضرت آیتالله خامنهای(مدظله) مانند گذشته با صیانت از اصول قانون اساسی و تکیه بر شرع مقدس اسلام، راه دستیابی ملت ایران به آرمانهای متعالی را هموارتر گرداند.
شورای نگهبان امیدوار است کلیه مسوولان محترم، ضمن تلاش برای به فعلیت رساندن ظرفیتهای قانون اساسی و تلاش بیشائبه برای خدمت به ملت مسلمان ایران، ضمن حرکت در مسیر آرمانهای این ملت بزرگ، شرایط شکوفایی دوباره تمدن اسلامی را در بستر جمهوری اسلامی فراهم کنند و ایران عزیز به عنوان اسوه و الگویی از یک نظام الهی برای سعادتمندی ابنای بشر و مقدمهای برای تمنای فراگیر ظهور حضرت صاحبالامر(عج) در جهان متجلی گردد."
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