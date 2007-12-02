هشتمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج در کرمانشاه برگزار می شود

معاون فرهنگی و پرورشی سپاه منطقه کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه گفت: 12 گروه نمایشی منتخب برگزیدگان جشنواره های استانی بسیج از سراسر کشور به مدت چهار روز با اجرای آثار ارائه شده به این جشنواره با یکدیگر به رقابت می پردازند ودر پایان برترین گروههای نمایشی بسیج در مراسم اختتامیه جشنواره معرفی می شوند.

حسین موحد افزود: در این جشنواره نمایش های، خط خون از کرمانشاه، پل از قزوین، دخترک شب طولانی از تبریز، ایستگاه در مه از گنبد، فصل صبوری از اردبیل، پوتین های پایدار از مشهد، وین راه بی پایان از مشهد، آن سوی پل از تبریز، آه کودکم پشت در مانده از شهر کرد، یوسف و لیلا از زنجان، کژال از دهلران وخون و لجن از کوهدشت به نمایش در خواهد آمد.

وی ادامه داد: سالن غدیر، سالن کانون پرورش فکری کوکان و نوجوانان، سالن شهید بهشتی و سالن تربیت معلم به عنوان مکانهای اجرای نمایش های بخش مسابقه هشتمین جشنواره تئاتر بسیج در کرمانشاه انتخاب شده اند.

معاون فرهنگی و پرورشی سپاه منطقه کرمانشاه خاطر نشان کرد: در جشنواره هشتم نمایش های خیابانی نیز اجرا خواهد شد که محل و زمان اجرای آن فردا اعلام خواهد شد.