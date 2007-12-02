به گزارش خبرنگارمهر در زنجان، رحیم سروری بعد ازظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به این که هرگونه سهل‌انگاری در زمینه عدم توجه جدی به امر پیشگیری می‌تواند ضربات جبران ‌ناپذیر اجتماعی به دنبال داشته باشد گفت: این علایم باید جدی گرفته شده و نسبت به ‌انجام آزمایش خون اقدام شود.

وی ادامه داد: عمده‌ترین راه‌انتقال بیماری ایدزاستفاده ‌از سرنگ مشترک است که با توجه به آمار برست آمده از بیماران مبتلا بیشترین دلیل آلودگی افراد شناسایی شده در سطح استان زنجان استفاده ‌از سرنگ مشترک بوده ‌است.

سروری با عنوان این که تاکنون تعداد 87 نفر فرد مبتلا به ایدز در استان زنجان شناسایی شده است گفت: تنها طی سالجاری 20نفر‬بیمار آلوده به‌ ویروس ایدز در سطح این استان شناسایی شده است.

سروری باعنوان این که 83 نفراز این افراد مرد و مابقی زن بوده و شش نفر آنان نیز به‌ مرحله بیماری رسیده‌اند افزود: از این تعداد 18نفر فوت شده اند.

وی بیشترین گروه سنی افراد آلوده به ‌ویروس ایدز در سطح دراستان زنجان را سنین بین 24 تا 35سال عنوان کرد و با تاکید براینکه باید نسبت به ‌این موضوع دقیق و حساس شد و سنجیده، منطقی و حساب‌شده برنامه‌ریزی کرد یادآورشد: به‌رغم شناخت بیماری در ابعاد مختلف و تولید داروهای مربوطه نه‌ تنها درمان قطعی برای ایدزپیدا نشده، بلکه گسترش آن در جهان نیز تشدید شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان همچنین افزود: مهمترین علایم مربوط به بیماری ایدز را بزرگ شدن غدد لنفافی موجود در بدن، اسهال، تب و کاهش وزن است.

سروری با عنوان این که اینکه ویروس ایدز یک بیماری بدون علامت است، عمده‌ترین راه پیشگیری‌از این بیماری را اجتناب از رفتارهای پرخطر، نظارت والدین بر حرکات فرزندان و اقدام در چارچوب مسائل شرعی عنوان کرد.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در سطح استان زنجان برای جلوگیری از شیوع و گسترش ویروس ایدز در جامعه افزود: افتتاح مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری درشهرستانهای زنجان، ابهر و خرمدره، مرکز کاهش آسیب ‌در شهرستان ابهر، مرکز متادون درمانی، انجام طرح دیده‌وری سالیانه در ندامتگاهها، بیماریابی‌ از طریق مراکز مشاروه، مراقبت و مشاوره و درمان بیماران، برگزاری نمایشگاهها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی ،تعامل با رسانه ها و مطبوعات استان و همچنین تلاش در جهت رعایت بهداشت عمومی از مهمترین برنا مه های استان برای مقابله منطقی و برنامه ریزی شده با این بیماری مهلک است.