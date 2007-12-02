بارش اولین برف پاییزی مشکلاتی برای مردم زنجان ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، بارش برف که تا حد زیادی توانسته از شدت سرما در استان کاسته معضلاتی را برای مردم استان به خصوص مردم شهر زنجان ایجاد کرده است.

در اکثر نقاط استان زنجان نبود وسائط نقلیه مردم را در انتظار رسیدن وسیله نقلیه ساعتها زیر برف نگه داشته است.

مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل راه و ترابری استان زنجان به رانندگانی که قصد تردد در نقاط کوهستانی این استان را دارند توصیه کرد وسایط نقلیه خود را به‌ زنجیر چرخ و وسایط ایمنی مجهز کنند.

سیداحمد خلیلی افزود: وسایط نقلیه عبوری‌از مسیر گردنه‌های خانچایی در محور زنجان طارم، قلی‌کندی و چایرلو در محور زنجان دندی، دهجلال در محور زنجان قیدار، پیرمرزبان درمحور قیدار - همدان و پاپایی و سعیدآباد در محور زنجان بیجار، باید به زنجیرچرخ مجهز باشند.

رئیس واحد تحقیقات و پیش‌بینی اداره‌ کل هواشناسی نیز از تداوم بارش برف و باران در مناطق مختلف استان زنجان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود طی 24ساعت آینده نیز هوای مناطق مختلف این‌استان ابری، همراه با وزش باد و بارش برف و باران باشد

احد یاغموری افزود: شهرستان خدابنده با 8/24 میلیمتر تا‬صبح روز امروز بیشترین میزان بارندگی را در سطح استان زنجان داشته است.

وی، پیش‌بینی کرد ‌از اواخر روز دوشنبه به تدریج بارندگی قطع و دمای هوای مناطق مختلف استان بین سه تا هفت درجه سانتیگراد سرد خواهد شد.

همچنین محمد مردای مسئول روابط عمومی شهرداری زنجان از آمادگی کامل نواحی سه گانه شهرداری زنجان خبر داد و گفت: در حال حاضر 300 نفر از پرسنل شهرداری زنجان مشغول فعالیت برای برف روبی و تسهیل در عبور مرور مردم هستند.

مردای افزود: 70دستگاه وسایط ویژه برف روبی در نقاط مختلف شهر زنجان فعالیت می کنند

وی با ابراز تاسف از وضعیت موجود در زمینه خدمات ارائه شده توسط ناوگان حمل ونقل عمومی شهر زنجان از تلاش برش برای رفع این مشکل قدیمی شهر زنجان خبر داد.

با همه این اوصاف مردم شهر زنجان این رورزها با توجه به حفاریهای که توسط برخی ادارت در سطح معابر عمومی صورت گرفته است امیدوارند با توجه به قاطعیت و تلاش مدیریت جدید شهری زنجان معضلات این شهر برطرف شود.