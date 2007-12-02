شرکت 70 ‬نفر معلول در نخستین‌ جشنواره معلولان کشور

امیر قلی مولوی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این جشنواره با هدف تبادل افکار و اندیشه ‌های معلولان و یافتن راهکارهای علمی و کارآمد، شناسایی معلولان توانمند و هنرمند و نیزایجاد انگیزه برای فعالیت دیگر معلولان اجرا شده است.

وی تصریح کرد: در این جشنواره ‪ ۷۰‬نفر از معلولان آثار خود را در بخشهای قطعه ‌ادبی، داستان، عکس، شعر، فیلم مستند داستان، طراحی، نقاشی، کاریکاتور و خطاطی در رده ‌های سنی جوانان و بزرگسالان ارائه کرده ‌اند.

وی بیان داشت: با بررسی آثارارسال شده تعدادی از این اثرها انتخاب شده تا در روز جهانی معلولان از آنها تقدیر شود.

نخستین‌ جشنواره سراسری فرهنگی وهنری معلولان کشور باعنوان رنگ خدا در مرکز جامعه معلولان اراک گشایش یافت.