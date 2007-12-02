جنجال برای موفقیت

به گزارش خبرنگار مهر، یک داستان فانتزی که جایزه بهترین کتاب مخاطبان جوان را از انجمن کتابخانه‌های آمریکا دریافت کرده، چطور می‌تواند توهین‌آمیز تلقی شود؟ اعتراض‌های اخیر گروهی از مسیحیان معتقد نشان می‌دهد این اتفاق افتاده است.

وقتی داستان کتاب پر از "بوقلمون"‌هایی است که روح بچه‌ها را می‌خورند، صرف‌نظر از اینکه فیلیپ پولمن نویسنده کتاب با افتخار خود را ملحد و منکر وجود خدا می‌داند، ساخت فیلم از روی چنین کتابی طبعا این نوع اعتراض‌ها را نیز در پی دارد. چیزی که هست این بحث‌ها می‌تواند به موفقیت تجاری "قطب‌نمای طلایی" با بازی دانیل کریگ و نیکول کیدمن کمک کند که از جمعه این هفته در آمریکای شمالی اکران می‌شود.

"قطب‌نمای طلایی" نخستین فیلمی نیست که با انگشت گذاشتن روی باورهای مذهبی می‌کوشد راه خود را پیش ببرد. تاریخ سینما به خصوص تاریخ هالیوود همواره شاهد فیلم‌هایی بوده که نمایش آنها اعتراض‌های گسترده پیروان مذاهب مختلف را به همراه داشته است.

در همین چند سال اخیر فیلم‌هایی مانند "جنایت پدر آمارو"، "مصائب مسیح"، "پادشاهی آسمان"، "کوهستان بروکبک"، "پلی به ترابیتیا" و "رمز داوینچی" با دستمایه قرار دادن مضامین بحث‌انگیز جنجال‌هایی بپا کرده‌اند که در مواردی این اعتراض‌ها حداقل به لحاظ تجاری به نفع سازندگان فیلم‌ها بوده است. نگاهی اجمالی به این فیلم‌ها می‌تواند تا حدی در این زمینه روشنگر باشد.

* جنایت پدر آمارو (2002)

این فیلم مکزیکی با شعار تبلیغاتی "عشق. سرگشتگی. گناه"، درباره کشیش کلیسای محلی با بازی گائل گارسیا برنال است که با یک معلم 16 ساله اصول دین مسیحیت رابطه برقرار می‌کند. فیلم بر مبنای کتابی جنجالی به همین نام نوشته خوزه ماریا اکا دی کروس نویسنده پرتغالی ساخته شد که در 1875 منتشر شده بود.

فیلم "جنایت پدر آمارو" نه تنها مورد استقبال منتقدان قرار گرفت، بلکه از پرفروشترین فیلم‌های تاریخ سینمای مکزیک شد در عین حال کلیساروها را آزرد. به اعتقاد آنها فیلم همان اندازه درباره یک مکان مقدس بود که درباره یک خانه بدنام و همین مسئله باعث شد گروههای کاتولیک مکزیکی این تکه سلولوئید شرم‌آور را تحریم کنند. کلیسا حتی ستاره‌های فیلم را به تکفیر تهدید کرد.





جیم کاویزل در صحنه‌ای از فیلم "مصائب مسیح"

* مصائب مسیح (2004)

هر چند مل گیبسن هنگام ساخت فیلم توانفرسای "مصائب مسیح" از نظرات محققان مذهبی استفاده کرد، نگاه شکنجه‌بار این فیلم به آخرین ساعات زندگی حضرت عیسی (ع) مبلغان سنتی را برآشفت. یهودیان خشمگین بر داستان گیبسن لعنت فرستادند و گفتند او در فیلم خود یهودیان و نه رومی‌ها را مسئول به صلیب کشیده شدن معرفی کرده است.

عیسای خوش‌سیما "مصائب مسیح" چهره‌ای تازه از مسیح را برای سینماروهای قرن بیستم ترسیم کرد، مسیحی که به خشن‌ترین شکل ممکن شکنجه می‌شود. تصلیب عیسای مسیح آسان نبود، همین طور پرداخت غیرهالیوودی گیبسن از این لحظه بزرگ در کتاب مقدس. در پایان گروههای مذهبی راستگرا این داستان پر از عذاب را زیبا یافتند.

* پادشاهی آسمان (2005)

داستان ریدلی اسکات از دوران پیش از آغاز جنگ‌های صلیبی خوشایند راستگراها نبود. آنها معتقد بودند فیلمساز بریتانیایی در فیلم خود که اورلاندو بلوم نقش اصلی آن را بازی کرد، مسیحیان را به صورت جنگجویانی متعصب و تشنه خون ترسیم کرده است.

* کوهستان بروکبک (2005)

مضمون جنجالی فیلم آنگ لی باعث شد فیلم او یکی از محبوبترین فیلم‌های سال و یکی از آثاری لقب بگیرد که بیشترین جوایز را در تاریخ سینما دریافت کرده، اما روایت دو کابوی همجنسگرا که بر مبنای داستانی کوتاه از آنی پرولکس ساخته شد، هیچ جایزه‌ای از بنیادگرایان مذهبی نگرفت. از دید انها این فیلم به لحاظ اخلاقی توهین‌آمیز بود.

* پلی به ترابیتیا (2006)

یک کتاب کودکانه دیگر که به فیلمی جنجالی تبدیل شد. داستان کاترین پترسن درباره یک دختر جوان، یک دوست جدید و سرزمینی از اهریمنان، ترال‌ها و غول‌ها باید همه کسانی را که کتاب را ورق می‌زدند یا به تماشای فیلم می‌رفتند، سرگرم می‌کرد، اما این فیلم فانتزی به خاطر لحن توهین‌آمیز و تصویر خود از نیروهای غیبی و شیطان‌پرستی، در بعضی مراکز ممنوع شد.

* رمز داوینچی (2006)

مریم مجدلیه و حضرت عیسی (ع) چه کردند؟ داستان دن براون درباره مسیح که ازدواج کرده و محققی که می‌کوشد پرده از این حقیقت بردارد بسیاری از مسیحیان معتقد را از کوره به در برد. البته این ایده جنجالی تازگی نداشت. کتاب "خون مقدس، جام مقدس" در سال 1982 با طرح دیدگاهی مشابه کلیسا را آشفته کرده بود.

اما به لطف کتاب مهیج براون و اقتباس سینمایی ران هوارد نویسنده "رمز داوینچی" حسابی پولدار شد. طرفداران کتاب و فیلم برای دیدن کلیساهایی که نقاشی‌های داوینچی در آن نقش بسته هجوم آوردند و در همین حال بسیاری از مسیحیان این نکته کتاب را که حضرت عیسی (ع) ازدواج کرده بود، زیر سئوال بردند.

مرور اجمالی سرنوشت این فیلم‌ها از مرحله پیش‌تولید تا اکران و تبلیغات نشان می‌دهد استودیوهای هالیوودی همواره از جنجالی شدن پروژه‌هایی که مذهب را به عنوان بخشی از داستان خود انتخاب کرده‌اند استقبال می‌کنند. چه بسا که جنجال بیشتر مساوی با فروش بیشتر فیلم شود و حتی حس کنجکاوی مردم عادی را هم برای تماشای این فیلم‌ها در سینما تحریک کند. فعلا که این شیوه هالیوود جواب می‌دهد و طبق یک اصل ورزشی یک مربی هرگز به ترکیب تیم برنده دست نمی‌زند.