مشمولان زیردیپلم و دیپلمه متولد 55 تا پایان 67 به خدمت سربازی فرا خوانده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر ، دراین اطلاعیه آمده است: تمامی مشمولان دارای تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم متولدین سال 1355 تا پایان سال 1367 جهت اعزام بخدمت مقدس سربازی با در دست داشتن برگه اعزام بخدمت به مراکز تعیین شده مراجعه کنند.

تمامی مشمولان دیپلمه غایب و غیرغایب ساکن تهران که زمان اعزام آنها در برگه های اعزام به خدمت صادره از سازمان وظیفه عمومی ناجا آذر ماه سال 1386 قید شده است در ساعت 30/6 صبح روز یکشنبه مورخ 18/9/86 و کلیه مشمولان عادی ( زیر دیپلم ) غایب و غیر غایب مزبور در ساعت 30/6 صبح روز دوشنبه مورخ 19/9/86 به سازمان وظیفه عمومی ناجا ( مرکز وظیفه عمومی تهران بزرگ ) واقع در میدان سپاه مراجعه و حضور یابند تا بخدمت دوره ضرورت اعزام گردند.

کلیه مشمولان دیپلمه غایب و غیر غایب ساکن شهرستانها که زمان اعزام آنها در برگه های اعزام به خدمت صادره از سازمان وظیفه عمومی ناجا آذر ماه سال 1386 قید شده است در ساعت 30/6 صبح روز یکشنبه مورخ 18/9/86 و کلیه مشمولان عادی ( زیر دیپلم ) غایب و غیر غایب مزبور در ساعت 30/6 صبح روز دوشنبه مورخ 19/9/86 به معاونت وظیفه عمومی استان مربوطه ( در مرکز استان ) مراجعه نمایند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام گردند.