۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۳۲

نگهداری از 60 کودک بی سرپرست در چهار مرکز خیریه هرمزگان

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون امور اجتماعی بهزیستی هرمزگان گفت: 60 کودک در چهار مرکز شبانه روزی بهزیستی استان نگهداری می شوند که دو مرکز با حمایت بخش خیریه اداره می شوند.

لادن شجاعی بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست استان با آموزش های ویژه در جهت رشد مناسب و مطمئن افراد هدایت می شوند و تلاش می شود کودکان بی سرپرست تحت پوشش بهزیستی کمبود خاصی را خصوصا در حوزه مسائل عاطفی احساس نکنند.

وی گفت: 21 کارشناس امور شبه خانواده مستقر در مراکز بهزیستی استان هرمزگان در قالب کارگروههای متعدد، پاره ای از مشکلات مطرح در حوزه مشکلات زندگی افراد تحت پوشش بهزیستی استان را بررسی و راهکارهای حل این مشکلات رابه سازمان و افراد ارائه می کنند.

  

