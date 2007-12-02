نگهداری از 60 کودک بی سرپرست در چهار مرکز خیریه هرمزگان

لادن شجاعی بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست استان با آموزش های ویژه در جهت رشد مناسب و مطمئن افراد هدایت می شوند و تلاش می شود کودکان بی سرپرست تحت پوشش بهزیستی کمبود خاصی را خصوصا در حوزه مسائل عاطفی احساس نکنند.

وی گفت: 21 کارشناس امور شبه خانواده مستقر در مراکز بهزیستی استان هرمزگان در قالب کارگروههای متعدد، پاره ای از مشکلات مطرح در حوزه مشکلات زندگی افراد تحت پوشش بهزیستی استان را بررسی و راهکارهای حل این مشکلات رابه سازمان و افراد ارائه می کنند.