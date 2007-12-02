رایزنی رایس با مقامات پیشین آمریکا برای بهتر برگزار کردن کنفرانس آناپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "کاندولیزا رایس" پیش از برگزاری کنفرانس آناپولیس، با "بیل کلینتون" و "جیمی کارتر" روسای جمهور سابق آمریکا درباره یافتن راهی برای نزدیک کردن اعراب و اسرائیل رایزنی کرده بود.

به گزارش این خبرگزاری، رایس علاوه بر رئیس جمهورهای سابق آمریکا دیدارهایی را نیز با همتایان خود در دولتهای پیشین آمریکا از جمله "جیمز بیکر"، "مادلین آلبرایت" و "هنری کسینجر" برگزار کرده بود.

بر همین اساس، وزیر امور خارجه آمریکا چند روز پیش از آغاز برگزاری کنفرانس پائیزی با "دانیل کارتزر" سفیر پیشین آمریکا در قاهره و بیت المقدس دیدار کرده بود.

در همین رابطه کارتزر، به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد : رایس در دیدار با من قول داد که گفته های ما را در بهتر برگزار کردن کنفرانس آناپولیس و استفاده از آنها در یافتن راه حلی مناسب برای پایان دادن به بحران خاورمیانه استفاده کند.

علاوه بر این اشخاص، رایس با فردی به نام "اسکات لزنسکی" از کارشناسان امور خاورمیانه دیدار کرده و در این دیدار لزینسکی کتابی با نام "مذاکره برای صلح اعراب-اسرائیل"را به رایس هدیده داده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانس صلح پائیزی هفته گذشته با حضور کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی در آناپولیس برگزار شد و بدون رسیدن به نتیجه ای خاص به کار خود پایان داد.