دسته بندی مشاغل مزاحم و آلاینده در مشهد نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد شمقدری ظهر امروز در نخستین نشست کارگروه ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده افزود: با بازنگری این دسته بندی بسیاری از مشاغل مزاحم از جمله خدماتی ها جابه جا شده و زمینه فعالیت آنها در حوزه خدماتی و رینگ شهر فراهم می شود.

نائب رئیس کمیسیون خدمات شهری شهرداری شورای اسلامی مشهد گفت: برخی از مشاغل آلاینده باید به سوی فن آوری جدید بروند تا علاوه بر کاستن از میزان آلایندگی آن به واحدهای مطلوب تبدیل شوند.

وی بیان کرد: با این حال بدون مشارکت اصناف ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده امکان پذیر نیست.

شمقدری اظهار داشت: سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری دربحث ساماندهی باید نقش نظارتی و پشتیبانی را داشته و زیر ساختهای لازم را برای مشارکت بخش خصوصی فراهم کند.

وی اظهار داشت: 25 هزار شغل مزاحم و آلاینده در مشهد شناسایی شده که در سه رسته داخل محدوده شهری، خارج از محدوده و رینگ شهر دسته بندی شده است.

شهرداری از مجهز شدن واحدهای مزاحم و آلاینده به سیستم های نوین خدماتی استقبال کرد.