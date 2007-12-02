بزرگترین باند مشروبات الکلی کشور در پیرانشهر منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سردار حسن کرمی ظهر امروز در نشست ماهانه خود در جمع خبرنگاران گفت: این شبکه بزرگ قاچاق از پنج سال پیش در کشور فعالیت می کردند که خوشبختانه با تلاش ماموران انتظامی در شهرستان مرزی پیرانشهر شناسایی و 14 نفر از اعضای اصلی این باند دستگیر شدند.

کرمی افزود: این افراد در اعترافات خود به ورود 212 هزار قوطی و بطری انواع مشروبات الکلی از کشورهای اروپایی و عراق به استان اعتراف کردند.

سردار کرمی در ادامه از دستگیری سرکرده اصلی این شبکه هم خبر داد و گفت: این افراد با قرار وثیقه یکصد میلیارد ریالی روانه زندان شده‌اند.

وی یادآور شد: این افراد در طی این سالهای این مواد را با استفاده از خلاء های مرزی و با کمک گروهکهای ضد انقلاب در مرزهای این استان انبار کرده بودند و قصد داشتند به وسیله کامیونهای مختلف آنها در سطح کشور توزیع کنند.

کرمی همچنین اظهار داشت: در خصوص قاچاق مشروبات الکلی دو پرونده دیگر در دست بررسی است که به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی در ادامه به قاچاق مواد سوختی در مرزهای استان اشاره کرد و گفت: در این زمینه امسال با ‪ ۶۰‬درصد کاهش قاچاق سوخت به دلیل تشدید مقابله با قاچاقچیان و انسداد نوارمرزی و طرحهای پیشگیرانه مواجه بودیم.

کرمی همچنین از آغاز اجرای مرحله دوم مبارزه با قاچاق سوخت در استان خبر داد و افزود: این طرح از دیروز در استان آغاز شده و طی آن، یک هزار راس دواب و حدود ‪ ۲۵۰‬دستگاه خودرو حامل سوخت قاچاق توقیف شده است.

وی اظهار امیدواری کرد در این مرحله نیز قاچاق سوخت به میزان ۹۰‬درصد کاهش یابد.