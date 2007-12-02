40 درصد بافندگان فرش درآمد کافی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، عطاءالله شفیع پور عصر امروز در جمع خبرنگاران گفت: طی دو سال گذشته اقدامات موثری جهت احیاء صنعت فرش دستباف کرمانی برداشته شده اما کافی نبوده است.

وی خاطر نشان کرد: به دلیل مشکلات بسیار در صنعت فرش دستباف دولت باید توجه ویژه به قشر فرش باف داشته باشد.

مسئول ستاد احیاء فرش دستباف در استان کرمان تصریح کرد: به منظور حمایت از تولید کنندگان فرش، خامه مرغوب فرش با 15 تا 20 دردصد زیر قیمت در اختیار تولید کنندگان قرار گرفته است.

وی گفت: ساماندهی، تخصیص اعتبار به صورت یارانه و حمایت از فرشبافان می تواند جایگاه اصلی فرش کرمان را در دنیا احیاء کند.