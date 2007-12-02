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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۲۰:۲۴

40 درصد بافندگان فرش درآمد کافی ندارند

40 درصد بافندگان فرش درآمد کافی ندارند

کرمان - خبرگزاری مهر: مسئول ستاد احیاء فرش دستباف در استان کرمان گفت: تعداد فرشبافان استان کرمان از 200 هزار بافنده فرش به 100 هزار نفر کاهش یافته است که از این تعداد نیز 40 درصد درآمد کافی ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، عطاءالله شفیع پور عصر امروز در جمع خبرنگاران گفت: طی دو سال گذشته اقدامات موثری جهت احیاء صنعت فرش دستباف کرمانی برداشته شده اما کافی نبوده است.

وی خاطر نشان کرد: به دلیل مشکلات بسیار در صنعت فرش دستباف دولت باید توجه ویژه به قشر فرش باف داشته باشد.

مسئول ستاد احیاء فرش دستباف در استان کرمان تصریح کرد: به منظور حمایت از تولید کنندگان فرش، خامه مرغوب فرش با 15 تا 20 دردصد زیر قیمت در اختیار تولید کنندگان قرار گرفته است.

وی گفت: ساماندهی، تخصیص اعتبار به صورت یارانه و حمایت از فرشبافان می تواند جایگاه اصلی فرش کرمان را در دنیا احیاء کند.

کد مطلب 597190

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