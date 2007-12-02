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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۴۴

سخنگوی حماس:

تلاش برای عبور حجاج فلسطینی از مرز رفح ادامه دارد

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) از تلاش و رایزنی با مصر برای عبور حجاج فلسطینی از مرز رفح ادامه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نفل از خبرگزاری آلمان، "سامی ابوزهری" شب گذشته اعلام کرد که ‌تماسهای حماس با مصر برای گرفتن اجازه عبور حجاج فلسطینی از گذرگاه زمینی رفح برای انجام مناسک حج ادامه دارد .
 
ابوزهری هرگونه ارتباط حماس با رژیم صهیونیستی را برای عبور حجاج فلسطینی از گذرگاه رفح تکذیب کردوگفت: ما درباره این موضوع و یا هرموضوع دیگر هیچ گونه ارتباطی با اسرائیل نداریم .

وی تاکید کرد: ‌مصر وعده داده که این مسئله را هرچه سریعتر حل و فصل کند، اما آن کشور تاکنون، زمان عبور حجاج از گذرگاه رفح را به اطلاع ما نرسانده است .

ابوزهری افزود:همه ازضرورت سفر حجاج فلسطینی به عربستان اطلاع دارند و مطمئن هستیم که این مسئله درچند روز آینده حل و فصل خواهد شد.

گفتنی است که به علت محاصره نوار غزه فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی این منطقه تنها با استفاده از گذرگاه رفح با بیرون در ارتباط است که این مسئله خروج حجاج  را برای انجام مناسک حج با مشکلی رو به رو ساخته است.

کد مطلب 597196

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