17 بازیکن به اردوی تیم فوتسال جوانان کشورمان دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت فوتسال روسیه از تاریخ بیستم تا بیست و پنجم آذرماه سال جاری و با حضور تیم های فوتسال جوانان ایران، امید روسیه، اسپانیا، هلند، جمهوری چک و ایتالیا برگزار خواهد شد.

برای شرکت در این مسابقات 17 بازیکن به اردوی تیم فوتسال جوانان کشورمان دعوت شده اند که اسامی آنها به شرح زیر است : سینا صریحی، علیرضا صمیمی، علی اصغر حسن زاده، مسعود دانشور، محمد مهدی کاتبی، سید علی کیایی، مصطفی طیبی، بهروز جعفری، حسین طیبی، وحید عزیزی، روح الله محمد بیانی، مرتضی کشاورز، نادر قلیچ، فرشاد شرقی، حمید احمدی، ایمان احمدی و علی طوسی.