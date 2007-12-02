صفرعلی براتلو رئیس ستاد انتخابات استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، از اتمام کار شکل گیری کمیته های پشتیبانی و امنیت در تمامی شهرستانهای استان تهران تا پایان هفته خبر داد.

تکمیل کمیته های پشتیبانی و امنیت تا پایان هفته

وی اظهار داشت: اکنون ستاد انتخابات استان تهران در حال تکمیل و تعیین کمیته های پشتیبانی و امنیت در شهرستانهای استان تهران است.

امنیت انتخابات را صد در صد تضمین می کنیم

براتلو با بیان اینکه وظیفه ما صیانت از آراء مردم است، افزود: با توجه به تدابیری که در انتخابات مجلس هشتم اندیشیده ایم، امنیت انتخابات را صد در صد تضمین و تامین می کنیم.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران همچنین با اشاره به آموزش مجریان انتخاباتی، ادامه داد: آموزشهای لازم به این مجریان در تهران از مدتی قبل آغاز شده و تا کنون یک مرحله از آموزشها پایان یافته است.

وی با تاکید بر اینکه ما هیچ گونه نگرانی از سلامت و صحت انتخابات نداریم، اظهار داشت: تمامی دست اندرکاران انتخابات آتی از دوستان قدیمی و باسابقه ما هستند.

براتلو در بخش دیگری از این گفتگو در خصوص برگزاری انتخابات رایانه ای و مذاکراتی که بین وزارت کشور و شورای نگهبان در این خصوص در حال انجام است، گفت: این مذاکرات روند خوبی را طی می کند و پیش بینی می کنیم که انتخابات حداقل در حوزه های انتخابیه ای که بیش از 3 نماینده را انتخاب خواهند کرد مانند تهران به صورت رایانه ای برگزار شود.

آمادگی برای برگزاری انتخابات رایانه ای در تهران

سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری تهران با بیان اینکه آمادگی برای برگزاری انتخابات به صورت رایانه ای در تهران وجود دارد، خاطرنشان کرد: مجموعه ما در بخش های مختلف تهران با جدیت در حال تلاش به منظور برگزاری انتخابات رایانه ای است.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران ادامه داد: ممکن است برگزاری انتخابات رایانه ای با این گستردگی اشکالاتی نیز به همراه داشته باشد اما قطعا از شمارش دستی بهتر و دقیق تر خواهد بود.

براتلو بر نیاز به سرعت بیشتر در پایان سال اشاره کرد و گفت: برگزاری انتخابات رایانه ای بهترین روش، بویژه در تهران است بدلیل اینکه پیش بینی می شود بیش از 900 کاندیدا در تهران برای انتخابات مجلس هشتم داشته باشیم.

وی ضمن تاکید بر رفع هرچه سریعتر مشکلات اجرایی در این خصوص، تصریح کرد: تلاش ما در تهران بر این امر متمرکز شده است تا در 24 اسفند انتخابات به صورت رایانه ای برگزار شود.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران پیش بینی کرد که تمامی مراحل انتخابات رایانه ای در بخش هایی از کشور به صورت کاملا مکانیزه برگزار شود.

سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری تهران اظهار امیدواری کرد که شورای نگهبان و وزارت کشور در خصوص برگزاری انتخابات رایانه ای در 24 اسفند به توافق برسند.