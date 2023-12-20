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۲۹ آذر ۱۴۰۲، ۱۴:۲۸

معاون عملیات فرماندهی انتظامی البرز خبر داد؛

نجات جان شهروند گرفتار در کوهستان با پیگیری پلیس البرز

نجات جان شهروند گرفتار در کوهستان با پیگیری پلیس البرز

کرج- معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان البرز گفت: یکی از شهروندان که به دلیل ناآشنا بودن با مسیرکوهستانی جاده چالوس مفقود شده بود، با پیگیری پلیس شناسایی شد و نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرهاد چراغی گفت: در پی تماس شخصی با مرکز فوریت‌های پلیسی استان البرز و اعلام این موضوع که در کوهستان‌های جاده چالوس مفقود شده است، بلافاصله بررسی موضوع در دستورکار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: اقدامات لازم در خصوص ردزنی محل حضور فرد مفقود انجام و محل دقیق او شناسایی شد، سپس پلیس با همکاری سایر دستگاه‌های امدادی علیرغم صعب العبور بودن مسیر به محل مورد نظر اعزام شدند و پس از چندین ساعت جست وجو نامبرده را نجات دادند.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان البرز با اشاره به اینکه عملیات نجات این شهروند چندین ساعت به طول انجامید، اظهار کرد: پلیس از هیچ گونه اقدامی برای تأمین امنیت و آرامش دریغ نمی‌کند.

کد مطلب 5971982

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