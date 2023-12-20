نجات جان شهروند گرفتار در کوهستان با پیگیری پلیس البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرهاد چراغی گفت: در پی تماس شخصی با مرکز فوریت‌های پلیسی استان البرز و اعلام این موضوع که در کوهستان‌های جاده چالوس مفقود شده است، بلافاصله بررسی موضوع در دستورکار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: اقدامات لازم در خصوص ردزنی محل حضور فرد مفقود انجام و محل دقیق او شناسایی شد، سپس پلیس با همکاری سایر دستگاه‌های امدادی علیرغم صعب العبور بودن مسیر به محل مورد نظر اعزام شدند و پس از چندین ساعت جست وجو نامبرده را نجات دادند.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان البرز با اشاره به اینکه عملیات نجات این شهروند چندین ساعت به طول انجامید، اظهار کرد: پلیس از هیچ گونه اقدامی برای تأمین امنیت و آرامش دریغ نمی‌کند.