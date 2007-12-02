"پسران آفتاب" در کرج روی صحنه می رود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این نمایش به کارگردانی محسن صادقی در سومین جشنواره فرهنگی هنری ساوجبلاغ برگزیده جشنواره از دید داوران، برنده اول کارگردانی و برنده جایزه سوم بازیگری مرد شده بود به مدت یک هفته به روی صحنه می رود.

در نمایش پسران آفتاب، دو بازیگر قدیمی را که سالهاست با یکدیگر کار نکرده اند و با یکدیگر مشکلاتی دارند، نشان می دهد که پس از یازده سال به آنها پیشنهاد همکاری داده می شود و این افراد پس از کشمکش فراوان این پیشنهاد را می پذیرند ولی در این میان یکی از آنها دچار سکته قلبی می شود و ...

نویسنده این نمایش نیل سایمون و مترجم آن آهو خرمند است همچنین این نمایش با مدیریت صحنه سام محمدی و بازیگری آقایان نوید محمدزاده، فرامرزسرایی، اشکان خیل نژاد، کیوان ساکت، میثم نوروزی و خانمها سبا مقصودی و مینا زمان به نمایش در آمده است.

علاقمندان برای تماشای پسران آفتاب می توانند همه روزه حتی روزهای تعطیل از ساعت 20 الی 22 به این آموزشگاه مراجعه کنند.