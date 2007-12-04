دکتر غلامرضا کاتب در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف ازانعقاد تفاهم نامه مذکور را توسعه و بهبود فعالیت های آموزشی و پژوهشی مشترک از لحاظ کمی و کیفی در تمام زمینه های تربیت بدنی و ورزشی از جمله مسائل مربوط به استعداد یابی، قهرمان پروری، توسعه ورزش قهرمانی، توسعه ورزش همگانی، توسعه مالی حقوق ورزشی اعلام کرد.

وی از جمله فعالیت های مشترک دانشگاه پیام نور وسازمان تربیت بدنی به ایجاد زمینه های حمایتی توسعه اماکن و امکانات ورزشی و مساعدت در احداث سالن های ورزشی در مراکز و واحدهای دانشگاه در اقصی نقاط کشور از محل اعتبارات اختصاص داده شده دولت برای ساخت اماکن ورزشی در استان ها اشاره کرد.

مشاور رئیس دانشگاه پیام نور از جمله فعالیت های مشترک دیگر دو ارگان مذکور به تعریف و اجرای دوره های آموزشی بلند مدت و تکمیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی در رشته های مختلف با توجه به اعلام نیاز سازمان تربیت بدنی و ضوابط وزارت علوم و تحقیقات و فناوری به منظور ارتقای سطح علمی منابع انسانی شاغل در سازمان تربیت بدنی از سوی دانشگاه اشاره کرد.

وی اضافه کرد: برگزاری آزمون های جامع مقاطع مختلف تحصیلی در رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی، تبادل گزارش طرح های تحقیقاتی انجام شده در دو دستگاه، مشارکت و هماهنگی در تالیف کتاب های علمی و آموزشی و طراحی و ساخت وسایل کاربردی در ورزش کشور، برگزاری همایش های مشترک علمی - آموزشی و پژوهشی با همکاری دو دستگاه از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.

کاتب ادامه داد‌: استفاده از بانک های اطلاعاتی و تبادل تجربه بین دانشگاه و سازمان تربیت بدنی، مشارکت دانشگاه در سمت دهی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی به سوی عناوین پژوهشی مورد نیاز سازمان تربیت بدنی، اختصاص بخشی از بودجه تحقیقاتی سازمان تربیت بدنی جهت پروژه های تحقیقاتی ارائه شده توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه با هماهنگی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همکاری دانشگاه برای معرفی پذیرفته شدگان سازمان تربیت بدنی برای تحصیل در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برابر ضوابط حاکم بر دانشگاه و تسهیل در نحوه ورود این افراد از سوی سازمان از طریق اعمال ضرایب کارمندی و ایثارگری کارکنان سازمان های طرف قرارداد از دیگر بندهای لحاظ شده در تفاهم نامه مذکور است.

مشاور رئیس دانشگاه پیام نور افزود: به منظور تحقق مفاد تفاهم نامه، کمیته مشترکی از نمایندگان دانشگاه و سازمان تربیت بدنی هر دو ماه یک بار تشکیل جلسه داده و نتایج پس از تایید امضا کنندگان این تفاهم نامه، به مرحله اجرا گذاشته می شود.