برای کسب اولین پیروزی ماشین سازی را شکست می دهیم

زبردست در گفتگو با مهر اظهار داشت: برای شکست ماشین سازی تبریز در بازی عصر امروز تمرینات فشرده ای انجام داده ایم و با آنالیز دقیق بازی های گذشته این تیم به میدان می رویم.

وی خاطر نشان کرد: تساوی پیاپی روحیه بازیکنان تیم را پایین آورده است از این رو در دیدار با ماشین سازی تنها به پیروزی و کسب سه امتیاز فکر می کنیم.

زبردست عنوان کرد: چهار بازیکن اصلی تیم به دلیل مصدومیت در این بازی در اختیار نخواهیم داشت.

سر مربی تیم فوتبال صنعت مس رفسنجان گفت: ماشین سازی از جمله تیمهای خوب مسابقات لیگ دسته اول به شمار می رود و بر این اساس در صددیم با ترکیبی کاملاً هجومی به میدان رویم تا نخستین پیروزی خود را رقم زنیم.

عصر امروز تیم صنعت مس رفسنجان و ماشین سازی تبریز در چارچوب هفته پنجم مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور در رفسنجان به مصاف هم می روند.