دعوت از یهودیان برای یورش به مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هتک حرمتهای جدید از سوی رژیم اشغالگر اسرائیل در حال انجامند.

اخیراً مؤسسه آبادانی مقدسات اسلامی الاقصی دریافته است: یهودیان طی تلفنهایی از یکدیگر برای یورش به مسجدالاقصی دعوت و طی این تلفنها در مورد چگونگی ورود به مسجدالاقصی با یکدیگر مشورت می‌کنند.

در بخشی از این گفتگوهای تلفنی آمده است که یهودیان از یکدیگر به صورت روزانه دعوت می‌کنند تا نزدیک مسجدالاقصی تجمع کرده و سپس به منظور اقامه نماز به آن حمله کنند.

این نوار ضبط شده به تشریح چگونگی ورود و روند ادای آداب و رسوم دینی در مسجدالاقصی می‌ پردازد و رادیوهای محلی در این راستا همکاری می‌کنند.

در این نوار ضبط شده چگونگی ورود به مسجدالاقصی ( از طریق باب المغاربه) و چگونگی یورش زنان و مردان یهودی و وسعت یورشها به مسجدالاقصی شرح داده شده تا آنها بسرعت بتوانند هیکل موهوم را در آنجا نصب کنند.

مؤسسه الاقصی در پی این نوار صوتی تأکید کرد: گروههای یهودی از سوی مؤسسه اسرائیلی به منظور ترویج و دعوت روزانه به مسجدالاقصی به صورت گروهی و ادای آداب و رسوم دینی در آن مورد حمایت قرار می‌گیرند.

این مؤسسه در ادامه نسبت به این دعوتها هشدار داد و گفت: یورش‌بران به مسجدالاقصی به میزان قابل ملاحظه ای افزایش یافته‌اند، به طوری که تعداد آنها روزانه به 1 هزار و 500 نفر رسیده‌ است.