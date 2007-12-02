توریست نخواهیم بود / چهارمی جهان هم برای ما افتخار آمیز است

به گزارش خبرنگار مهر، لوکابوناچیچ که صبح امروز درکنفرانس مطبوعاتی معرفی جام باشگاهی جهان شرکت کرده بود با بیان مطلب فوق افزود: به عنوان توریست در این مسابقات شرکت نمی کنیم بلکه می رویم و درهر بازی می جنگیم و بازیهای شایسته از خود ارائه می دهیم تا بتوانیم ازاعتبار فوتبال ایران و سپاهان به بهترین شکل دفاع کنیم.

وی ادامه داد: باید تشکر ویژه ای از بازیکنان بخصوص مسولین باشگاه سپاهان داشته باشم و باید بگویم به ژاپن می رویم تا بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذاریم.

بوناچیچ همچنین تاکید کرد: امیدواریم دوباره برابر اوراواردز قرار بگیریم و با شکست این تیم به مرحله نیمه نهایی صعود کنیم .

وی در مورد حریف نیوزلندی خود اضافه کرد: اطلاعات کمی از این تیم به دست ما رسیده است اما من 18 سال پیش در کشور نیوزلند حضور داشتم و تا حدودی از وضعیت این تیم اطلاع دارم. سبک بازی آنها شبیه انگلیسی هاست و با روی آوردن به توپ های بلند و فوتبال فیزیکی در صدد رسیدن به نتیجه دلخواه هستند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان درمورد احتمال رویارویی مجدد با اوراوا ردز خاطرنشان کرد: هر بازی شرایط خود را دارد. ما دو باربرابر آنها بازی کردیم وتیم برتربودیم اما نتیجه دلخواه را به دست نیاوریم اما این بارتلاش خواهیم کرد که هم برتری تاکتیکی برآنها داشته باشیم و هم نتایج لازم را کسب کنیم.

بوناچیچ دراین مورد افزود: وضعیت نامناسب اوراوا که باعث شده این تیم درهفته اخیر دو جام معتبر را از دست بدهد می تواند مزایای خوبی برای سپاهان باشد اما این را فراموش نکنید آنها تیم خوبی هستند که قهرمان آسیا شده اند البته اگر آن روز موقعیت ما در زمین 50 - 50 بود امروز برتری 60 روی 40 به نفع ماست.

وی تاکید کرد: ما امروز تنها به بازی اول خود فکرمی کنیم چون موفقیت دراین بازی برای ما اهمیت دارد. ضمن اینکه نمی توانیم پیش بینی کنیم بعد از آن چه اتفاقی خواهد افتاد.

سرمربی سپاهان در مورد حذف نام عزیززاده ازفهرست نهایی سپاهان اظهار داشت: این بازیکن چند جلسه ای بود با ما به خوبی تمرین نمی کرد و من مربی هستم که به تقویت آینده تیمی خود فکر می کنم و مطمئنا به بازیکنان جوان بها خواهم داد تا بتوانند بازیکنان آینده داری را به تیم سپاهان و فوتبال ایران معرفی کنم .

بوناچیچ ادامه داد: تنها مشکل ما مصدومیت نویدکیا و کریمی است که نتوانستیم از آنها در مسابقات اخیر استفاده کنیم. ضمن اینکه هیچ فشاری روی تیم ما وجود ندارد زیرا بازیکنانم را برای حضور در این بازیهای مستمر آماده کردم و جوانانم دراین بازیهای اخیر نمایش بدی نداشتند.

وی در مورد جایگاه احتمالی سپاهان در این مسابقات ادامه داد: جایگاهی که می توان برای تیم متصور شد شکست دادن نماینده نیوزلند و اوراوا و صعود به جمع 4 تیم پایانی است که چهارم شدن افتخار بزرگی برای ما خواهد بود.

بوناچیچ درپایان گفت: براساس تجربه ای که دارم بازی به بازی تیم های را آنالیز کرده و تاکتیک مربوطه را برای موفقیت برابر آنها اتخاذ می کند. البته نباید فراموش کرد بعد مسافت و بازیهای متوالی شرایط را سخت می کند و ما باید تلاش بیشتری کنیم تا بازیکنان را برای موفقیت دراین وضعیت آماده کنیم.