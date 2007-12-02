روش جدید شناسایی منابع انرژی حرارت مرکزی زمین ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "مک کندی" از دپارتمان انرژی لابراتوار ملی لارنس برکلی و "ماتیوس فن سوئست" از دانشگاه ایالت آریزونا که نتایج تحقیقات خود را در مجله ساینس منتشر کرده اند، موفق شدند ارتباط میان درصد حضور یک نوع ایزوتوپ هلیم در سطح زمین را با پدیده های حرکت تکتونیکی پوسته زمین و نفوذپذیری صخره ها در اعماق را پیدا کرده و به کمک آن موفق شدند منابع حرارت مرکزی زمین را پیدا کنند.

این دو محقق میزان هلیم- 3 (ایزوتوپ هلیم با یک نوترون که در داخل ستارگان پیدا می شود) را با هلیم-4 (ایزوتوپ با دو نوترون که در سطح زمین وجود دارد) مقایسه کردند.

اعتقاد براین است که جبه زمین، لایه داخلی سیاره زمین که در زیر پوسته قرار دارد، نسبت به سطح زمین از یک درصد بالای هلیم- 3 اولیه که از دوره شکل گیری این سیاره باقی مانده، برخوردار است.

به همین دلیل حضور زیاد هلیم- 3 نسبت به هلیم- 4 در مناطق دور از فعالیت آتشفشانی به این معنی است که ماگمای جبه باید در صخره های فوقانی نفوذ کرده باشد.

براساس این روش، اندازه گیریهای دانشمندان نشان داد که انرژی حرارت گرمایی حاضر در زیر خاک آمریکا، آلاسکا و هاوایی در حدود 90 میلیون میلیارد کیلووات است که این میزان سه هزار برابر بیشتر از مصرف انرژی سالانه کشور آمریکا است.