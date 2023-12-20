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۲۹ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۲۸

یک هتل آپارتمان در خیابان امام رضا (ع) مشهد دچار حریق شد

یک هتل آپارتمان در خیابان امام رضا (ع) مشهد دچار حریق شد

مشهد- بر اثر وقوع آتش سوزی در یک هتل آپارتمان در خیابان امام رضا (ع)، دود غلیظی در اطراف حرم امام رضا (ع) انتشار یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر وقوع آتش سوزی هم اکنون در یک هتل آپارتمان در خیابان امام رضا (ع)، دود غلیظی در اطراف حرم امام رضا (ع) انتشار یافته است.

آتش نشانی نیز در محل وقوع آتش سوزی حضور دارد.

کد مطلب 5972107

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