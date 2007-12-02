تبریز برای چهارمین بار در 24 ساعت گذشته لرزید

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، از شب گذشته تاکنون در ساعات 21 و 52 ، 22 و 15 و 6 و 23 دقیقه تبریز با زلزله هایی به قدرت9/3، 6/4 و 4/3 درجه در مقیاس امواج درونی زمین لرزیده است.
هم اکنون بار دیگر مردم از وحشت زلزله به خیابانها و بیرون منازل آمده اند و ترافیک شدیدی در خیابانهای تبریز مشاهده می شود.
این زلزله نیز مانند زلزله های قبلی خسارات نداشته اما منجر به وحشت مردم است. هم اکنون ستادهای امدادی کلانشهر تبریز و شهرهای اهر و بستان آباد با برنامه ریزی صورت گرفته از شب گذشته درآماده باش کامل به سر می برند.
برخی کارشناسان معتقدند این زلزله ها می تواند پیش درآمدی بر بیداری گسل بزرگ تبریز و زلزله ای مخرب باشد.
