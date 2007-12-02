تبریز برای چهارمین بار در 24 ساعت گذشته لرزید

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، از شب گذشته تاکنون در ساعات 21 و 52 ، 22 و 15 و 6 و 23 دقیقه تبریز با زلزله هایی به قدرت9/3، 6/4 و 4/3 درجه در مقیاس امواج درونی زمین لرزیده است .

هم اکنون بار دیگر مردم از وحشت زلزله به خیابانها و بیرون منازل آمده اند و ترافیک شدیدی در خیابانهای تبریز مشاهده می شود .

این زلزله نیز مانند زلزله های قبلی خسارات نداشته اما منجر به وحشت مردم است. هم اکنون ستادهای امدادی کلانشهر تبریز و شهرهای اهر و بستان آباد با برنامه ریزی صورت گرفته از شب گذشته درآماده باش کامل به سر می برند .