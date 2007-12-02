معاون سیاسی قضایی سازمان بازرسی از روند اجرای طرح دادرسی الکترونیک بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدید که دکتر علیرضا جمشیدی معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه حضور داشت، صفری یافته های بازرسی اعم از نقاط قوت و ضعف طرح دادرسی الکترونیک را در اجرای ماده 11 دستورالعمل مورخ 24/4/82 ریاست قوه قضائیه مبنی بر تعامل با دستگاه های مورد بازرسی مطرح کرد.

معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشورهمچنین در خصوص فراگیر شدن سیستم فوق در سازمان های تابعه دستگاه قضایی و دستگاه های مرتبط با قوه قضائیه از جمله نیروی انتظامی و ... به منظور رفع نیازهای اساسی مردم وتسریع وتسیهل در رسیدگی به پرونده ها و رفع معایت و کاربردی نمودن این سیستم توضیحاتی ارائه کرد.

پیش از سخنان معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور دکتر جمشیدی معاون حقوقی وتوسعه قضایی قوه قضائیه دیدگاه های ریاست قوه قضائیه را از حیث اهمیت و تسریع درراه اندازی سیستم دادرسی الکترونیک (CMS) ومیزان پیشرفت کار مطالبی عنوان کردند.

معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور همچنین از مراحل اجرای طرح دادرسی الکترونیک درمجتمع قضایی عدالت و مجتمع قضایی خانواده (2) بازدید کرد.

در این بازدید ها صفری در یکی از شعب حقوقی حضور یافته و از نزدیک با عملکرد شعب، دفتر وکاربران (از حیث نحوه رسیدگی به پرونده ها) آشنا شد.

معاون سیاسی قضایی سازمان بازرسی کل کشور در این بازدیدها بر ضرورت برگزاری دوره های آموزشی برای کاربران تامین نیروی انسانی مورد نیاز و رفع مشکلات اجرایی شدن فازهای بعدی طرح (CMS) تاکید کرد.

در این بازدیدها سلطان زاده رئیس مجتمع قضایی عدالت و چراغیان رئیس مجتمع خانواده (2) گزارشی از مراحل کمی وکیفی اجرای طرح دادرسی الکترونیک حاصل از اجرای این طرح بیان کردند.