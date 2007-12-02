  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۳۸

همایش "فلسفه حج از دیدگاه اسلام" برگزار شد

همایش "فلسفه حج از دیدگاه اسلام" برگزار شد

همایش "فلسفه حج از دیدگاه اسلام" در سالن جعفری کمپلکس شهر دارالسلام پایتخت تانزانیا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش دکتر سنگو رئیس دپارتمان علوم انسانی دانشگاه زنگبار، شیخ موسی کندوچه دبیر شورای علمای اهل سنت ، دکتر مرتضی علی دینا  امام جماعت  مسجد شیعیان خوجه و دکتر عباس واعظی دهنوی سفیر جمهوری اسلامی در ارتباط با جایگاه حج و شرافت کعبه و اهداف الهی مطالبی بیان کردند.

دکتر واعظی دهنوی گفت: تمام اعمال در مکتب وحی دارای ظاهر و باطنی هستند و هیچ کدام نباید فدای یکدیگر شوند. به همین دلیل حج نیز دارای دو محتوا، انجام صحیح مناسک طبق دستورات فقهی و توجه به روح باطنی و معنوی و نیز عنایت به فلسفه اجرای احکام است.

کد مطلب 597218

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها