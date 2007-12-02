همایش "فلسفه حج از دیدگاه اسلام" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش دکتر سنگو رئیس دپارتمان علوم انسانی دانشگاه زنگبار، شیخ موسی کندوچه دبیر شورای علمای اهل سنت ، دکتر مرتضی علی دینا امام جماعت مسجد شیعیان خوجه و دکتر عباس واعظی دهنوی سفیر جمهوری اسلامی در ارتباط با جایگاه حج و شرافت کعبه و اهداف الهی مطالبی بیان کردند.

دکتر واعظی دهنوی گفت: تمام اعمال در مکتب وحی دارای ظاهر و باطنی هستند و هیچ کدام نباید فدای یکدیگر شوند. به همین دلیل حج نیز دارای دو محتوا، انجام صحیح مناسک طبق دستورات فقهی و توجه به روح باطنی و معنوی و نیز عنایت به فلسفه اجرای احکام است.