اسرائیل به جدول زمانی برای مذاکرات صلح پایبند نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ایهود اولمرت گفت : برای تسریع در روند مذاکره با طرف فلسطینی و امیدواری به پایان بخشیدن به آن در سال 2008، تلاشهایی انجام شده است، اما قطعا پایبندی به تعیین جدول زمانی برای این مذاکرات وجود نخواهد داشت.

طرفهای فلسطینی و اسرائیلی در جریان کنفرانس آناپولیس که هفته گذشته برگزار شد، توافق کردند که برای پایان بخشیدن به مناقشه میان خود برای دستیابی به توافقات صلح، مذاکرات صلح را آغاز و تا پیش از اواخر سال 2008 در مورد مسائل اصلی همچون آوارگان فلسطینی، قدس، ترسیم مرزهای نهایی و شهرکها به توافق دست یابند.

از سوی دیگر منابع رسمی فلسطین اعلام کردند که اسرائیل امروز به 254 نفر از فلسطینیان سرگردان در نوارغزه اجازه داده است که از طریق گذرگاه ایرز(بیت حانون) در شمال این منطقه حد فاصل نوارغزه و فلسطین اشغالی به گذرگاه مصری-اسرائیلی العوجا منتقل و از آنجا به خارج از فلسطین سفر کنند.



کنفرانس آناپولیس با مشارکت 50 کشور و سازمان بین المللی از جمله 16 کشور عربی با هدف پیشبرد روند به اصطلاح صلح در خاورمیانه روزهای سه شنبه و چهارشنبه(6 و 7 آذر) برگزار شد.