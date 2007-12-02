تهران پس از 37 سال صاحب طرح جامع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس مهدی چمران به علت غیبت خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر پس از پایان جلسه پنجاه و هشتم شورا که امروز به صورت غیر علنی برگزار شد، در جمع خبرنگاران حاضر شد و دستورات جلسه و مباحث مطرح شده در جلسه امروز را بیان کرد.

مهندس مهدی چمران ضمن بی نظیر توصیف کردن طرح جامع و تفصیلی شهر تهران خاطر نشان کرد: شهر ما امسال پس از سال 49 صاحب طرح تفصیلی شده و به این ترتیب از بی برنامه ای بیرون می آید و از این پس دیگر نمی توان شهر را با سلیقه شخصی اداره کرد.

وی با اشاره به اینکه در طرح جامع شهر تهران ظرفیت مناسبی برای ساخت و ساز واحدهای مسکونی پیش بینی شده افزود: ظرفیت ساخت و ساز در طرح جامع شهر تهران ساماندهی شده است و در مناطق مختلف شهر تهران بر اساس ویژگی های موجود، تراکم متفاوتی برای آن پیش بینی شده است.

رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: تراکم های پیش بینی شده از 120 درصد تا 360 درصد متغیر است و ضمن آنکه برای ساخت بلندمرتبه نظیر 12 طبقه و حتی 35 طبقه نیز فکر شده و قابلیت انعطاف دارد.

به گفته چمران پهنه تراکم کم از 120 تا 180 درصد 6/12 درصد، پهنه تراکم متوسط حدود 240 درصد 9/64 درصد و پهنه تراکم زیاد 360 تا 300 درصد رقمی حدود 6/22 درصد فضای مسکونی پیش بینی شده است.

وی تاکید کرد: در تمام تهران و در موضوع تراکم نسخه یکسان پیچیده نمی شود و به طور مثال با توجه به سطح اشغال اگر کمتر از 60 درصد در نظر گرفته شود، تراکم تشویقی می گیرند وعلاوه بر آن در مورد نقاط مختلف طرح های موضوعی و موضعی تعریف شده و می شود.

عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران در مورد طرح های موضوعی و موضعی خاطر نشان کرد: در نقاطی نظیر بافت های فرسوده، منطقه بازار - مناطق تاریخی، رود دره ها و مناطقی از این دست، طرح های موضوعی و موضعی پیش بینی شده و در کل طرح جامع، چارچوبی منعطف داشته و با در نظر گرفتن مشخصات علمی و فنی و نیازهای زندگی در تهران تطبیق داده می شود.

مهندس مهدی چمران با اشاره به ایجاد نهاد برنامه ریزی شهر تهران افزود: پیشنهاد ایجاد این نهاد را به شورای عالی شهرسازی ارائه کرده ایم که وجود این گونه نهادها در شهرهای بزرگ جهان نظیر پاریس سابقه دارد.

وی با اشاره به لزوم همکاری و حمایت سایر نهادها و سازمان ها جهت تحقق و اجرای طرح جامع تصریح کرد: در شورای عالی معماری و شهرسازی 4 وزارتخانه و همچنین سازمانهای مختلفی حضور دارند که به طور مثال وزارت مسکن، وزارت نیرو، راه و ترابری و ... از آن جمله هستند و وقتی طرحی را امضا می کنند به آن کمک خواهند کرد.

رئیس شورای شهر تهران همچنین افزود: طرح جامع شهر تهران هر 5 سال مورد بازنگری قرار می گیرد و نهاد برنامه ریزی شهر تهران مسئولیت این امر را برعهده خواهد داشت.

عضو کمیسیون عمران شورای شهر در مورد تاثیر میزان تراکم در قیمت مسکن یاد آور شد: موضوع تراکم تاثیر چندانی در قیمت مسکن ندارد و به طور مثال افزایش 50 تا 60 درصدی قیمت مسکن در سال گذشته ربطی به تراکم نداشته است.

رئیس شورای شهر تهران در مورد طرح جامع تهران تصریح کرد: پیشنهاد کرده ایم نمایندگان نهادهای مسئول ، در مراسم نمادینی برای اجرای طرح جامع، سوگند بخورند.

وی افزود: طرح جامع برای بسیاری از موضوعات فکر شده و برخی از انتقادات پیرامون آنکه مثلا برای بافت فرسوده فکر نشده بیشتر ناشی از عدم اطلاع است که طرح موضوعی و موضعی پیرامون منطقه بازار و اتابک تهران تایید کننده این مطلب است.

مهندس چمران در مورد ساخت و ساز در ارتفاع بالای 1800 متر و موضوعاتی از این دست تصریح کرد: برخی از ساخت و ساز های صورت گرفته در این مناطق بر اساس مجوزهای سال های قبل انجام شده ولی از این به بعد بناهای ساخته شده در ارتفاع بالای 1800 متر اجازه نوسازی و یا ساخت و ساز مجدد را نخواهند داشت. چرا که کاربری فضای سبز، خدماتی و گردشگری برای آنها تعریف شده است و مالکان این بناها می توانند در عوض ملک خود در صورت واگذاری، در منطقه ای دیگر معوض بگیرند.

عضو کمیسیون عمران شورای شهر همچنین از اتمام بررسی طرح تدقیق شهر تهران خبر داد و افزود: محدوده شهر تهران به این ترتیب به صورت دقیق مشخص شده است و خوشبختانه حریم تهران از سال 1350 تاکنون تغییر کمی داشته است و به طور کلی محدوده قبلی حفظ شده ودر مورد محدوده های دیگر به صورت دقیق مشخص شده است.

وی همچنین یاد آور شد: پیش بینی شده است که کمک های لازم به روستاهای واقع در حریم تهران انجام شود که با توجه به پیش بینی 600 میلیون تومان اعتبار در بودجه امسال، جهت سال بعد بودجه 2 میلیاردی پیش بینی شده است.

رئیس شورای شهر تهران اغلب روستاها را در مناطق 5 ، 15 ،19 و 20 عنوان کرد و گفت: مقرر شده است که شهرداری در این روستاها خدمات شهری، فعالیت های عمرانی و ... را ارائه دهد.