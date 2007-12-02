دکتر هدایت آقایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که دلیل عدم موفقیت اخیر کشورهای 1+5 در فشار به ایران چه بوده است، گفت: واقعیت این است که مسئله هسته ای ایران، تبدیل به یک موضوع پیچیده شده و دارای ابعاد مختلف و گسترده ای شده است.

آقایی عدم اجماع 1+5 بر سر ایران را یک امر موقتی دانست و گفت: احتمالا آنها برای صدور قطعنامه جدید علیه ایران به اجماع می رسند.

وی افزود:امروز می توان گفت که مسائل منطقه ای، موضوع بحران اعراب-اسرائیل به موضوع هسته ای ایران، گره خورده است و با آن هم سرنوشت شده است.

عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی خاطر نشان کرد: گزارش البرادعی به تنهایی نمی تواند بر تصمیمات گروه 1+5 علیه ایران اثر بگذارد، چون امروز پرونده هسته ای ایران، فقط ماهیت فنی ندارد.

آقایی با اشاره به آنچه که مشکلات داخلی خواند، گفت: حل برخی مشکلات داخلی می تواند مشکل هسته ای ایران را کاملا حل کند، یکی از این مشکلات، این است که هماهنگی کامل بین مسئولان سیاست خارجی کشور وجود ندارد و بعضا شاهد مواضع ناهماهنگی از آنان هستیم.

وی افزود: مشکل بعدی این است که در مدیریت موضوع هسته ای ، افراد پرتجربه کنار گذاشته می شوند و این اتفاق خوبی نیست و افراد جدید تا بخواهند بر اوضاع مسلط شوند، فرصت های زیادی از دست می رود.

آقایی گفت: تدبیر و فعالیت دستگاه دیپلماسی در عین آرامش، نیاز اصلی مدیریت پرونده هسته ای است، ما باید از پیچیده تر شدن موضوع هسته ای به دست خودمان خودداری کنیم، گفتن بعضی حرفهای تند در شرایط فعلی ، ضرورتی ندارد و گفتن این حرفها، فقط هزینه ها را برای ما زیاد می کند.