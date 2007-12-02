ایستگاه مترو رونق افزای تئاتر شهر خواهد شد/ هنرمندان از پروژه بازدید می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در این نشست با اشاره به اینکه طراحی خطوط مترو تهران سال 53 انجام شده گفت: "دو شرکت فرانسوی آن سال‌ها به این نتیجه رسیدند که کار حمل و نقل در مرکز شهر تهران توسط مترو انجام شود. هفت خط مترو طراحی شد و دولت وقت تصمیم گرفت چهار خط احداث کند. سال 54 شرکت مترو تأسیس شد و قراردادی با همان شرکت فرانسوی که مسئول حمل و نقل مترو پاریس بست."

وی در ادامه افزود: "خطوط یک و دو طراحی شرکت فرانسوی است و خطوط سه و چهار نیز توسط دولت تأیید شد. خط چهار شلوغترین خط رفت و آمد تهران است که تونل‌های آن حفر و قراردادهایش بسته شده است. در حال حاضر ما از میدان انقلاب عبور کرده‌ایم و به سمت میدان آزادی در حرکتیم. چهار راه ولی عصر از مهمترین ایستگاههای مترو است. فاصله ما از تئاتر شهر حدود 70 متر است و هیچ نگرانی برای تئاتر شهر وجود ندارد."

مدیر عامل مترو تأکید کرد: "دو سال و نیم پیش کار این تونل و ایستگاه آن تمام شده و قرار است در چهار طرف چهارراه ولی عصر ورودی و خروجی‌های ایستگاه تعبیه شود. در حال حاضر نگرانی اهالی تئاتر این است که سازه ورودی و خروجی به لحاظ بصری به تئاتر شهر آسیب می‌زند، اما ما فقط برای ایجاد پلکان و یک ورودی کوچک از آنجا استفاده می‌کنیم و سازه آن نیز با موافقت اهالی تئاتر و متناسب با طراحی تئاتر شهر احداث می‌شود."

هاشمی در پاسخ به مدیر تئاتر شهر مبنی بر اینکه تئاتر شهر نیاز به ایستگاه مترو ندارد گفت: "این نشان از عقب‌ماندگی دارد، زیرا همه سعی می‌کنند رو به جلو حرکت کنند و حال شما از ما می‌خواهید موجبات پیشرفت شما را فراهم نکنیم. طرح کامل ساخته شده و امکان جابجایی وجود ندارد و تنها موضوع خروجی و ورودی مترو است و اگر خانواده تئاتر نمی‌خواهد این امکان را داشته باشد، ما به مدت هشت ماه به عنوان کارگاه برای انجام عملیات خود از آنجا استفاده و سپس آن را مسدود می‌کنیم."

مدیر عامل خانه تئاتر با اشاره به اینکه حدود یکسال و نیم پیش جلسه‌ای در این خصوص با مدیر عامل مترو داشته نتیجه جلسه را استفاده نکردن از فضای مقابل تئاتر شهر برای ایستگاه مترو عنوان کرد و افزود: "تئاتر شهر فقط محدود به ساختمان تئاتر شهر نیست و از فضای بیرونی برای جشنواره تئاتر فجر و خیمه‌گاه تعزیه در ماه محرم استفاده می‌شود. اگر ورود و خروج و رفت و آمد مردم از این نقطه باشد کل برنامه‌ها و نظام تئاتر شهر را به هم می‌زند."

ایرج راد ادامه داد: "امکانات فضای تئاتر ما محدود است و همه چیز به تئاتر شهر وابسته است که ابتدا یک سالن بود و حال به چند سالن تبدیل شده است. با این جمعیت تهران این مجموعه و تالار هنر و تالار سنگلج متأسفانه کل فضای تئاتری را تشکیل داده اند. تمام نگرانی خانواده تئاتر این است که به این مجموعه به هر طریق آسیب می‌رسد. ضلع جنوبی که پارکینگ مجموعه بود به تصرف درآمد و بعدها خاکبرداری خیابان پشتی باعث ترک برداشتن دیوار سالن قشقایی شد."

راد یادآور شد: "عملیات مترو نیز با تئاتر شهر و وزارت ارشاد هماهنگ نشده است. تمام نگرانی این است که تئاتر تهران با بازسازی تئاتر شهر تعطیل شود و این مکان ورود و خروج نیز به مجموعه و تئاتر لطمه بیشتری خواهد زد. این نگرانی خانواده تئاتر است و خواهش می‌کنیم فکر اساسی در این زمینه شود تا فضای تئاتر شهر از این ورودی و خروجی مستثنی شود."

حسین پارسایی نیز در این نشست با بیان اینکه در این سال‌ها نه تنها سالن به تئاتر تهران اضافه نشده بلکه دو سالن در بازسازی تئاتر شهر از مجموعه حذف شده، گفت: "برخلاف گفته مدیر عامل مترو بر اساس ساخت و ساز مترو کلیه اسکلت‌بندی ضلع شمالی مجموعه نشست کرده و اگر آسیب ندیدن تئاتر شهر عقب‌ماندگی است، ما حاضریم عقب‌مانده فرهنگی بمانیم ولی اجازه ندهیم چارچوب تئاتر شهر دچار مخاطره شود. ما می‌دانیم مترو خوب است اما نه اینکه تئاتر شهر در تهدید و نگرانی باشد."

مدیر کل هنرهای نمایشی تأکید کرد: "ما مسجد می‌خواهیم ولی چرا در کنار تئاتر شهر؟ ما مترو می‌خواهیم ولی چرا در مقابل تئاتر شهر؟ چرا زمانی که تئاتر شهر با بازسازی و مشکلات رو به روست به ناگهان با محصور شدن و حفاری مواجه است؟ حتی به احترام هنرمندان هم کسی از این عملیات خبری به ما نداد. من صمیمانه تقاضا می‌کنم این حرکت را با یک جابجایی تبدیل به یک بار مثبت کنیم. آنقدر بی‌حرمتی به تئاتر شده که حتی از ایجاد یک مترو نیز احساس نگرانی می شود."

عزت‌الله انتظامی نیز ضمن ابراز نگرانی از این وضعیت گفت: "این دغدغه و نگرانی را همه هنرمندان دارند. من موافقم یک ایستگاه مترو به نام تئاتر شهر داشته باشیم. ایستگاه تئاتر شهر داشتن امکان خیلی خوبی است، ولی با کمی جابجایی می‌توان تمام نگرانی‌ها را برطرف کرد."

هاشمی در پاسخ به این نگرانی‌ها و انتقادها گفت: "اگر علاقمندید ورودی و خروجی جابجا شود ما مخالفتی نمی‌کنیم ولی گمان می‌کردیم این امر برای تئاتر شهر مهم است. حتی ما برای اجرای نمایش‌های خیابانی در فضای داخلی مترو جایی را تعبیه می‌کردیم تا کار هنری و نمایشی در آن انجام شود. ما حتی حاضریم در زیر تئاتر شهر چند سالن نمایش نیز احداث کنیم."

به گفته مدیر عامل شرکت مترو تهران قرار است ساعت 17:30 امروز یکشنبه 11 آذر مدیران، هنرمندان و اصحاب رسانه از وضعیت مترو چهارراه ولی عصر بازدید کنند.