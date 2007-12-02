هلال احمر آذربایجان غربی 30 دستگاه آمبولاس نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، قادر مختاری ظهر امروز در نشست خبری با انتقاد از فرسوده بودن ناوگان امدادی استان گفت: استاندار بهینه سازی ناوگان امدادی استان 40 دستگاه آمبولانس است که برای رسیدن به این استاندارد ناوگان امدادی استان به 30 آمبولانس جدید نیاز دارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون آمبولانس ها وناوگان امدادی استان فرسوده ومتعلق به دوران جنگ تحمیلی هستند خواستار توجه مسئولان استانی شد.

مختاری در ادامه یادآورشد: در بخش خودروهای امدادی وانت کمک دار نیز استاندارد برای استان 55 دستگاه است که 32 دستگاه کسری وجود دارد و در زمینه دستگاههای ماشین آلانت سنگین، بیل مکانیکی، اتوبوس آمبولانس و... نیز با کسری زیاد نیاز به حمایت جدی مسئولان داریم.

مختاری در ادامه با بیان اینکه علاوه بر فرسودگی و کسری ناوگان امدادی اغلب ساختمانهای شعب جمعیت هلال احمر در شهرستانها ضمن کسری تجهیزات فرسوده هستند و متعلق به سالهای دهه 40 و حتی قبل از آن نیز هستند.

مختاری خاطرنشان کرد: در این راستا چهار پایگاه امداد جاده‌ای و اداری تا دو سال آینده در سطح استان احداث و به بهره برداری می رسد.

وی یادآورشد: این مراکز برای افزایش توان امداد جاده‌ای با ‪ ۸۰۰‬تا یکهزار میلیون ریال در شهرستانهای سلماس، میاندوآب، ماکو و پایگاه جاده شهید کلانتری ارومیه احداث می‌شوند.

مختاری تصریح کرد: عمده مشکلات این سازمان از عدم هماهنگی و حمایت کافی نهادهای مرتبط با حوادث از جمله دانشگاه علوم پزشکی، اورژانس و ستاد حوادث غیرمترقبه در سطح ناشی می شود که در کنار کمبود اعتبارات موجب شده است بسیاری از برنامه های این سازمان کنسل نیز شود.

وی تاکید کرد: جمعیت هلال احمر به دلیل وسعت کارهای اجرایی در سطح استان به رغم تلاش ها و فراهم نمودن امکانات مناسب در تمامی زمینه ها به خصوص در بخش تهیه داروهای نایاب وگران قیمت در شهرستانها متاسفانه از سوی برخی سازمانهای مظلوم واقع شده و نیازمند توجه و حمایت خاص نهادها و سازمانها است.

مختاری خاطرنشان کرد: در اغلب شهرستانهای استان داروخانه مناسب و داروهای مورد نیاز مردم وجود ندارد ولی متاسفانه بر خلاف اعلام آمادگی شهرستانها و جمعیت هلال احمر استان با فراهم نمودن مکان و فضاهای مناسب از سوی دانشگاه علوم پزشکی مبنی با مخالفت شدید بر عدم وجود نیاز به همکاری از سوی جمعیت هلال احمر مواجه شده ایم.

مختاری اظهار داشت: جهت تجهیز و ذخیره امکامات امدادی انبارهای امدادی برای دو درصد از جمعیت آسیب دیده، باید فضای مناسب در وسعت 45 هزار متر مربع در استان فراهم شود این در حالی است که تا کنون تنها 9 هزار و 500 متر مربع از این میزان تحقق یافته است.

وی نیروهای داوطلب بدنه اصلی جمعیت هلال احمر دانست و افزود: ۲۵‬هزار نفر از جوانان در فراخوان جدید عضو افتخاری این سازمان در استان شده‌اند.

وی افزود: با این مقدار جذب، تعداد اعضای افتخاری این سازمان به بیش از ‪ ۵۰‬هزار نفر رسید.

مختاری با اشاره به آموزش یکهزار و ‪ ۵۰۰‬امدادگر تخصصی در زمینه‌های مختلف نجات در آوار، سیل، زلزله، کوهستان و جاده‌ای در سال جاری، افزود: ‪ ۲۰‬هزار نفر نیز در دوره‌های امداد مقدماتی این سازمان در سال جاری شرکت کرده‌اند.