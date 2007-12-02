آثار پیشنهادی ایران برای ثبت در حافظه جهانی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس کمیته ملی حافظه جهانی از اتمام دور مقدماتی بررسی آثار پیشنهادی کشورمان برای ثبت در حافظه جهانی توسط کارشناسان این کمیته خبر داد.

وی ضمن اشاره به مراحل بررسی آثار در کمیته ملی حافظه جهانی گفت: با توجه به تجربیات سال گذشته و برگزاری کارگاه های آموزشی و آشنایی با برنامه بین المللی حافظه جهانی برای اعضای این کمیته، امسال از میان آثار پیشنهادی 6 اثر را به منظور ثبت در حافظه جهانی در مرحله اول انتخاب کرده ایم.

رئیس کمیته ملی حافظه جهانی با بیان اینکه در مرحله نهایی 2 اثر از میان این آثار از سوی کشورمان پیشنهاد داده خواهد شد، افزود: "ذخیره خوارزمشاهی" که نخستین دانشنامه پزشکی، علمی بالینی ایرانی و اسلامی و متعلق به اوایل قرن ششم هجری است به عنوان یکی از این آثار که بیشترین ویژگی های مورد نظر را برای معرفی اثر به یونسکو از طرف کمیته ملی حافظه جهانی کشورمان داشته، انتخاب شده است.

اشعری اضافه کرد: "فرمان حضرت علی (ع) به مالک اشتر" معرفی شده از سوی بنیاد نهج البلاغه و "سفینه تبریز" که شامل حدود 200 مقاله و رساله خطی است و از سوی کتابخانه مجلس شورای اسلامی معرفی شده به عنوان دیگر آثار انتخاب شده در مرحله اول معرفی اثر به یونسکو هستند.

وی افزود: "مسالک و ممالک" و "هزار و یک شب" که هر دو در کاخ موزه گلستان نگهداری می شوند دیگر آثار انتخاب شده کشورمان هستند.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی از اسناد اداری آستان قدس رضوی در دوره صفویه به عنوان یکی دیگر از آثار انتخاب شده نام برد و افزود: قدمت این مجموعه به سالهای 998 هجری قمری تا 1148 هجری قمری برمی گردد و تعداد اسناد آن بالغ بر 70 هزار صفحه است. این مجموعه نیز دیگر اثر پیشنهادی کشورمان خواهد بود.

در برنامه حافظه جهانی یونسکو هر سال چند اثر پیشنهادی از سوی کشورهای عضو پس از چند مرحله بررسی به عنوان حافظه جهانی ثبت می شوند که سال گذشته و در اولین دوره حضور کشورمان در این برنامه دو اثر پیشنهادی "وقف نامه ربع رشیدی" و "شاهنامه بایسنقری" در حافظه جهانی ثبت شدند.

به گزارش مهر، مجموعه سفینه تبریز - از آثار انتخاب شده در مرحله اول معرفی اثر به یونسکو - که استاد حائری به آن لقب کتابخانه بین الدفتین (بین دو جلد) داده است، 209 کتاب و رساله را در حوزه های مختلف علوم از جمله ادبیات، تاریخ، نجوم، فلسفه و... از اشخاص مختلف در خود جای داده است. گردآورنده آن هم شخصی بوده است به نام "حاج ابوالمجد محمد ابن صدر الدین ابی الفضل مسعود ابن المظفر ابن ابی المعالی محمد بن عبدالمجبد تبریزی ملکانی قرشی" که کار جمع آوری و کتابت بخش اعظمی از آن را بین سالهای 721 تا 723 هجری قمری و سه رساله دیگر را نیز در سالهای 724، 725 و 736 در تبریز انجام داده است. کار مرمت مجموعه "سفینه تبریز" پس از سه سال تلاش مرمت گران و نسخه پژوهان اردیبهشت ماه امسال و در کتابخانه مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. این نسخه حدود دو دهه قبل به کشور بازگردانده شده بود و با تلاش عبدالحسین حائری به نسخه های موجود در کتابخانه مجلس اضافه شد. در طی مرمت این نسخه، امکان چاپ عکسی آن فراهم شد و از زمانی که به ایران بازگردانده شده بود، چندین سمینار و نشست علمی درباره آن برگزار شده است. نسخه اصلی سفینه تبریز در مدت سه سالی که در ایران و نیز زمانی که در خارج از کشور بوده، بر اثر تورق آسیبهای فراوانی دیده بود که با کوشش گروهی شامل یدالله رباط جزی، حمیدرضا قبادی زیرنظر حمید ملکیان مرمت شد. ابعاد نسخه سفینه تبریز 33 در 25 و قطر آن نیز 10 سانتی متر است. این مجموعه 368 برگی در قطع رحلی بزرگ و جلد چرمی طلاکوب چاپ شده است. قرار است در آینده نزدیک هم جلدی مطابق با زمان تولدش (قرن هشتم هجری) ساخته شود تا در جعبه مخصوصی که برای آن طراحی شده است، نگهداری شود.