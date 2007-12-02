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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۵:۳۴

سرانه درمان هر سمنانی 120 هزار ریال است

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: سرانه درمانی شهروندان استان سمنان ۱۲۰‬هزار ریال است که در بخش روستایی این سرانه به چهار هزار و 67 ریال می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر از سمنان، دکتر امیرحسین قاضی ‌زاده‌ هاشمی ظهر امروز در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی با حضور استاندار سمنان گفت: بیش از 42 درصد از جمعیت روستایی استان تحت پوشش بیمه روستایی هستند و دانشگاه به همه روستاییان خدمات ارائه می دهد.

قاضی ‌زاده‌ هاشمی در ادامه بهبود و اصلاح شاخص‌های مدیریت و منابع و مهندسی مجدد آن ، ایجاد انضباط مالی، مهندسی فرهنگی و توسعه فناوری اطلاعات را از سیاستها و برنامه‌های دانشگاه علوم پزشکی عنوان کرد.

وی همچنین از افزایش حجم نیروهای  متخصص دانشگاه علوم پزشکی سمنان خبر داد و یادآور شد: با بازنشستگی نیروهای قدیمی و جذب نیروی های جدید میزان قشر متخصص به 70 درصد افزایش می یابد.

معاونین دانشگاه علوم پزشکی سمنان نیز در این جلسه کمبود اعتبار و فضای مناسب خوابگاهی، فرسودگی منابع فیزیکی، خرابی زباله سوز ها و تولید نمک غیر تصفیه را از جمله مشکلات حوزه بهداشت و درمان استان عنوان کردند.

کد مطلب 597227

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