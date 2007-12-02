سرانه درمان هر سمنانی 120 هزار ریال است

به گزارش خبرنگار مهر از سمنان، دکتر امیرحسین قاضی ‌زاده‌ هاشمی ظهر امروز در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی با حضور استاندار سمنان گفت: بیش از 42 درصد از جمعیت روستایی استان تحت پوشش بیمه روستایی هستند و دانشگاه به همه روستاییان خدمات ارائه می دهد.

قاضی ‌زاده‌ هاشمی در ادامه بهبود و اصلاح شاخص‌های مدیریت و منابع و مهندسی مجدد آن ، ایجاد انضباط مالی، مهندسی فرهنگی و توسعه فناوری اطلاعات را از سیاستها و برنامه‌های دانشگاه علوم پزشکی عنوان کرد .

وی همچنین از افزایش حجم نیروهای متخصص دانشگاه علوم پزشکی سمنان خبر داد و یادآور شد: با بازنشستگی نیروهای قدیمی و جذب نیروی های جدید میزان قشر متخصص به 70 درصد افزایش می یابد.

معاونین دانشگاه علوم پزشکی سمنان نیز در این جلسه کمبود اعتبار و فضای مناسب خوابگاهی، فرسودگی منابع فیزیکی، خرابی زباله سوز ها و تولید نمک غیر تصفیه را از جمله مشکلات حوزه بهداشت و درمان استان عنوان کردند.