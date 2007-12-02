انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر افروز رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران گفت: روز پنجشنبه 15 آذرماه دومین دوره از انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این انتخابات حرفه ای همه اعضای سازمان نظام روان شناسی مطابق قانون سازمان مصوب مجلس شورای اسلامی برای انتخاب 6 نفر روان شناس و 5 نفر مشاور و 3 نفر بازرس به پای صندوق های رای خواهند رفت.

دکتر افروز با تاکید بر رسالت خطیر سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور در اعتلای بهداشت روانی جامعه، ارتقای دانش تخصصی روان شناسی و مشاوره، حمایت از مراجعان به روان شناس و مشاور و حمایت از حقوق صنفی روان شناسان و مشاوران ، شرکت فعال تمامی اعضای سازمان را در این انتخابات خواستار شد.

شایان ذکر است، شورای مرکزی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور با حضور 6 روان شناس، 5 مشاور و نمایندگان تام الاختیار وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می شود و رئیس سازمان توسط این شورا انتخاب و با حکم رئیس جمهور کار خود را آغاز می نماید.