عملیات عمرانی اتوبان پاسداران عامل اصلی ترافیک تبریز است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جهانگیر جهانگیری روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: باتوجه به عملیات عمرانی محور پاسداران و تراکم ترافیک در ورودی این بزرگراه بسیاری از رانندگان مسیر تردد خود را از چایکنار و خیابان‌های هسته مرکزی انتخاب می‌کنند و در زمان‌های اوج ترافیک، تراکم‌های شدیدی در خیابان‌های مرکزی شاهد هستیم.

وی از شهروندان درخواست کرد از وسائط نقلیه عمومی برای ترددهای شهری خود استفاده کرده و از آوردن وسائط نقلیه شخصی به خصوص در روزهای چهار شنبه و شنبه به هسته مرکزی تبریز خودداری کنند.

رئیس پلیس راهور تبریز با بیان اینکه عملیات عمرانی پاسداران در مراحل پایانی است، خاطرنشان کرد: سعه صدر و حوصله شهروندان در زمان‌های ترافیک مورد انتظار است و همکاری با مأموران پلیس راهور می‌تواند در بازگشایی مسیرهای پرترافیک کارساز باشد.