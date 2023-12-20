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۲۹ آذر ۱۴۰۲، ۲۲:۲۳

رئیس پلیس راهور شهرستان تبریز:

عملیات عمرانی اتوبان پاسداران عامل اصلی ترافیک تبریز است

عملیات عمرانی اتوبان پاسداران عامل اصلی ترافیک تبریز است

تبریز-رئیس پلیس راهور شهرستان تبریز علت اصلی ترافیک روزهای گذشته این شهر را اجرای عملیات عمرانی اتوبان پاسداران عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جهانگیر جهانگیری روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: باتوجه به عملیات عمرانی محور پاسداران و تراکم ترافیک در ورودی این بزرگراه بسیاری از رانندگان مسیر تردد خود را از چایکنار و خیابان‌های هسته مرکزی انتخاب می‌کنند و در زمان‌های اوج ترافیک، تراکم‌های شدیدی در خیابان‌های مرکزی شاهد هستیم.

وی از شهروندان درخواست کرد از وسائط نقلیه عمومی برای ترددهای شهری خود استفاده کرده و از آوردن وسائط نقلیه شخصی به خصوص در روزهای چهار شنبه و شنبه به هسته مرکزی تبریز خودداری کنند.

رئیس پلیس راهور تبریز با بیان اینکه عملیات عمرانی پاسداران در مراحل پایانی است، خاطرنشان کرد: سعه صدر و حوصله شهروندان در زمان‌های ترافیک مورد انتظار است و همکاری با مأموران پلیس راهور می‌تواند در بازگشایی مسیرهای پرترافیک کارساز باشد.

کد مطلب 5972300

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    نظرات

    • توانا IR ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
      2 0
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      تمامی خیابانهای تبریز بدون استثنا شاهد ترافیک کلافه کننده هست و عملیات عمرانی بزرگراه پاسداران فقط نقش کوچکی در برخی خیابانها دارد . سو مدیریت و عدم تخصیص بودجه عمرانی برای کلان شهر تبریز عامل اصلی این ترافیک هست . برای تعریض بژرگراه کسایی بودجه فراوانی هزینه شد ولی نتییجه صفر مطلق
    • شهاب IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
      1 0
      پاسخ
      بهتر است مسولین روند بازسازی تسریع نمایتد

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