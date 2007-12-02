اعلام وضعیت عادی در تامین آب شهر بندرعباس

حسین خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: آب مورد نیاز شهر بندر عباس و شهرکهای تابعه با بهره گیری از خط لوله اصلاح شده به دبی هزار و 700 لیتر در ثانیه در حال تامین است و مشکل خاصی در این خصوص وجود ندارد.

وی با اعلام هشدار در خصوص کمبود منابع آب شیرین تا پیش از بارش نزولات آسمانی در فصل پاییز و زمستان خاطر نشان کرد: در حال حاضر تنها 20 درصد آب مورد نیاز مردم در بندرعباس از سد میناب تامین می شود و بیش از 80 درصد نیاز از 35 حلقه چاه حفر شده در دشت های سرخون، ایسین، دشت میناب و دزک تامین می شود که لازم است مردم صرفه جویی لازم را در مصرف آب به عمل آورند.

خادمی گفت: بخشهای وسیعی از خط لوله 120 کیلومتری انتقال آب از میناب به بندرعباس در اثر رطوبت بالای هوا دچار فرسودگی شده، که برای اصلاح آن بیش از 40 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

چند روز پیش به دلیل اشکالاتی در خط انتقال آب از سد میناب به بندرعباس مشکلاتی در تامین آب شهر ایجاد شده بود.